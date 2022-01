Полный эффект присутствия: что предлагают инновационные новинки от Samsung

На Международной выставке потребительских технологий в Лас-Вегасе компания Samsung Electronics представила несколько уникальных новинок. Рассказываем, что именно стало сенсацией от мирового гиганта

Настоящей сенсацией на Международной выставке потребительских технологий CES 2022, которая уже более 50 лет является одним из наиболее масштабных и интересных мероприятий в сфере современных инновационных технологий и сейчас проходит в Лас-Вегасе, стала панель компании Samsung Electronics.

Мировой гигант потребительской электроники представил несколько уникальных новинок.

The Freestyle – твое пространство, которое всегда с тобой

О выходе The Freestyle – нового портативного экрана и развлекательного устройства – Samsung Electronics объявила накануне CES 2022. С 4 января проектор уже доступен для предварительного онлайн-заказа на рынке США, а в течение следующих месяцев он выйдет и на другие глобальные рынки.

Таким образом, экран The Freestyle – это первая в своем роде технология в компактном формфакторе для оптимального просмотра и развлечений. Устройство совмещает в одном легком и портативном девайсе проектор, смартдинамик и устройство для наружного освещения. Легкий (весит всего 830 граммов) и удобный, позволяет без труда превратить любую поверхность в экран. В отличие от громоздких конструкций обычных проекторов The Freestyle оснащен регулируемой подставкой, вращающей устройство на 180 градусов, поэтому пользователи могут и без отдельного экрана демонстрировать высококачественное видео где угодно – на столе, полу, стенах или даже на потолке. Он также служит как смартдинамик: анализирует музыку и сочетает ее со световыми эффектами, которые им проектируются.

The Freestyle имеет функции полной автокоррекции наклона и горизонтальных искажений, а следовательно – устройство самостоятельно подстраивает экран в соответствии с любой поверхностью под любым углом, каждый раз достигая картинки с безупречными пропорциями. Кроме того, автофокусировка The Freestyle воспроизводит максимально четкое изображение размером до 100 дюймов – опять-таки, на любой поверхности и под любым углом. Оценят новинку и поклонники качественного объемного звука: двойной пассивный излучатель создает чистые и насыщенные басы без искажений – благодаря его всенаправленному звучанию 360 можно в любом месте наслаждаться звуком кинематографического уровня.

Девайс совместим с внешними батареями с поддержкой USB-PD и мощностью 50 Вт/20 В или выше, поэтому его можно брать с собой даже в долгое путешествие или поход. Нет под рукой розетки? Тоже не проблема: устройство кроме совместимости с обычной розеткой работает от подключения к стандартному ламповому патрону E26 без дополнительных кабелей.

Также новинка имеет функционал Smart TV телевизоров Samsung – устройство предоставляет доступ к встроенным потоковым сервисам и функциям дублирования мобильного экрана, совместимым с мобильными устройствами на Android и iOS.

"The Freestyle – это уникальный проектор, направленный на максимальную универсальность и гибкость, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности потребителей. The Freestyle, не ограничивающееся пространством или формфактором, является веселым и универсальным устройством, которым можно пользоваться любым желаемым способом", – прокомментировал особенности новинки Саймон Сон, исполнительный вице-президент и руководитель команды продаж и маркетинга Samsung Electronics.

Экран везде, экраны для всех

Еще накануне выставки CES 2022 компания Samsung Electronics представила свои новые модели телевизоров: MICRO LED, Neo QLED и дизайнерских телевизоров.

Линейка предлагает усовершенствованное качество изображения и звука, больше вариантов диагоналей, персональные аксессуары и обновленный интерфейс. Благодаря реалистичной картинке, качественному аудио и максимальной персонализации она приближает воплощение видения "Экраны повсюду, экраны для всех" (Screens Everywhere, Screens for All). Итак – немного деталей.

О MICRO LED можно сказать, что это вершина дисплейных технологий.

Устройство предлагает самое лучшее в своем классе качество изображения благодаря 25 миллионам микрометровых светодиодов, самостоятельно создающих свет и цвет. MICRO LED охватывает 100% цветовой гаммы DCI и Adobe RGB, воспроизводя реалистичные цвета.

Следует добавить, что устройство оснащено усовершенствованными функциями для удобного и персонализированного использования:

Art Mode позволяет пользователям выбирать и воспроизводить свои любимые цифровые арт-работы или фотографии.

Multi View позволяет просматривать четыре источника контента в одно и то же время (с любого или всех четырех HDMI-портов) с четким разрешением 4К и кадровой частотой 120 fps.

Dolby Atmos создает иммерсивное аудио с верхними, боковыми и нижними динамиками для объемного звука.

Телевизоры Samsung Neo QLED из новой линейки оптимизированы новой платформой Smart Hub, обеспечивающей разумное управление контентом, облачный гейминг, видеозвонки, многозадачный экран, управление NFT и т. д.

С процессором Neo Quantum и усовершенствованными видео- и аудиотехнологиями телевизор Neo QLED 2022 предлагает обновленные алгоритмы управления контрастностью на уровне подсветки. Модель оснащена технологией OTS Pro с тремя мощными динамиками для объемного звучания.

Дизайнерские телевизоры Samsung 2022 – это удачное сочетание стиля и технологий для уникального и персонализированного пользования. Телевизоры The Frame, The Sero и The Serif оснащены новым матовым дисплеем, что не только стильно, но и комфортно: он ведь с антибликовым покрытием и на нем не остаются следы от пальцев.

"В последние годы технологические достижения и способы распространения развлечений значительно изменили роль экранов. И с новой линейкой, которую можно настроить в соответствии со своими потребностями, мы даем пользователям возможность в полной мере погрузиться в видео и аудио – и не важно, вы киноман, геймер или поклонник искусства. Samsung предлагает передовые устройства, которые могут улучшить любую комнату", – подчеркнул Саймон Сон.

В свою очередь портфолио новых мониторов 2022 года от Samsung Electronics предоставляет наилучшие возможности для работы, гейминга и просмотра дома. Новые модели серий Odyssey, Smart Monitor и мониторов с высоким разрешением совмещают в себе качественное изображение и удобное и интуитивно понятное пользование. Линейка новинок оснащена функциями для мощного гейминга, а также характеристиками профессионального уровня, такими как подсветка Quantum Mini LED и HDR 2000 в Odyssey, разумными функциями для универсального использования в Smart Monitor и удобной эргономикой в мониторах с высоким разрешением.

Таким образом, каждая из представленных новинок – своего рода гость из будущего, воплощение инновационных продвинутых технологий, которые могут служить нам уже сейчас.

Современные электронные приборы должны быть настолько удобны, просты и универсальны, чтобы их можно было использовать буквально интуитивно. А вместе с тем они должны быть гармоничными с человеком и окружающим миром. Ибо главная их цель – объединять нас с самыми близкими нам людьми, служить средствами связи с ними. Именно это сегодня – важнейшая ценность, которую осознал мир в течение последних двух лет пандемии, отметил в своем выступлении на выставке CES 2022 заместитель председателя и исполнительный директор Samsung Electronics Чейн Эйч Чхан.