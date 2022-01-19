Полный эффект присутствия: что предлагают инновационные новинки от Samsung

Настоящей сенсацией на Международной выставке потребительских технологий CES 2022, которая уже более 50 лет является одним из наиболее масштабных и интересных мероприятий в сфере современных инновационных технологий и сейчас проходит в Лас-Вегасе, стала панель компании Samsung Electronics.
Мировой гигант потребительской электроники представил несколько уникальных новинок.
The Freestyle – твое пространство, которое всегда с тобой
О выходе The Freestyle – нового портативного экрана и развлекательного устройства – Samsung Electronics объявила накануне CES 2022. С 4 января проектор уже доступен для предварительного онлайн-заказа на рынке США, а в течение следующих месяцев он выйдет и на другие глобальные рынки.
Таким образом, экран The Freestyle – это первая в своем роде технология в компактном формфакторе для оптимального просмотра и развлечений. Устройство совмещает в одном легком и портативном девайсе проектор, смартдинамик и устройство для наружного освещения. Легкий (весит всего 830 граммов) и удобный, позволяет без труда превратить любую поверхность в экран. В отличие от громоздких конструкций обычных проекторов The Freestyle оснащен регулируемой подставкой, вращающей устройство на 180 градусов, поэтому пользователи могут и без отдельного экрана демонстрировать высококачественное видео где угодно – на столе, полу, стенах или даже на потолке. Он также служит как смартдинамик: анализирует музыку и сочетает ее со световыми эффектами, которые им проектируются.
The Freestyle имеет функции полной автокоррекции наклона и горизонтальных искажений, а следовательно – устройство самостоятельно подстраивает экран в соответствии с любой поверхностью под любым углом, каждый раз достигая картинки с безупречными пропорциями. Кроме того, автофокусировка The Freestyle воспроизводит максимально четкое изображение размером до 100 дюймов – опять-таки, на любой поверхности и под любым углом. Оценят новинку и поклонники качественного объемного звука: двойной пассивный излучатель создает чистые и насыщенные басы без искажений – благодаря его всенаправленному звучанию 360 можно в любом месте наслаждаться звуком кинематографического уровня.
Девайс совместим с внешними батареями с поддержкой USB-PD и мощностью 50 Вт/20 В или выше, поэтому его можно брать с собой даже в долгое путешествие или поход. Нет под рукой розетки? Тоже не проблема: устройство кроме совместимости с обычной розеткой работает от подключения к стандартному ламповому патрону E26 без дополнительных кабелей.
Также новинка имеет функционал Smart TV телевизоров Samsung – устройство предоставляет доступ к встроенным потоковым сервисам и функциям дублирования мобильного экрана, совместимым с мобильными устройствами на Android и iOS.
"The Freestyle – это уникальный проектор, направленный на максимальную универсальность и гибкость, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности потребителей. The Freestyle, не ограничивающееся пространством или формфактором, является веселым и универсальным устройством, которым можно пользоваться любым желаемым способом", – прокомментировал особенности новинки Саймон Сон, исполнительный вице-президент и руководитель команды продаж и маркетинга Samsung Electronics.
Экран везде, экраны для всех
Еще накануне выставки CES 2022 компания Samsung Electronics представила свои новые модели телевизоров: MICRO LED, Neo QLED и дизайнерских телевизоров.
Линейка предлагает усовершенствованное качество изображения и звука, больше вариантов диагоналей, персональные аксессуары и обновленный интерфейс. Благодаря реалистичной картинке, качественному аудио и максимальной персонализации она приближает воплощение видения "Экраны повсюду, экраны для всех" (Screens Everywhere, Screens for All). Итак – немного деталей.
О MICRO LED можно сказать, что это вершина дисплейных технологий.
Устройство предлагает самое лучшее в своем классе качество изображения благодаря 25 миллионам микрометровых светодиодов, самостоятельно создающих свет и цвет. MICRO LED охватывает 100% цветовой гаммы DCI и Adobe RGB, воспроизводя реалистичные цвета.
Следует добавить, что устройство оснащено усовершенствованными функциями для удобного и персонализированного использования:
- Art Mode позволяет пользователям выбирать и воспроизводить свои любимые цифровые арт-работы или фотографии.
- Multi View позволяет просматривать четыре источника контента в одно и то же время (с любого или всех четырех HDMI-портов) с четким разрешением 4К и кадровой частотой 120 fps.
- Dolby Atmos создает иммерсивное аудио с верхними, боковыми и нижними динамиками для объемного звука.
Телевизоры Samsung Neo QLED из новой линейки оптимизированы новой платформой Smart Hub, обеспечивающей разумное управление контентом, облачный гейминг, видеозвонки, многозадачный экран, управление NFT и т. д.
С процессором Neo Quantum и усовершенствованными видео- и аудиотехнологиями телевизор Neo QLED 2022 предлагает обновленные алгоритмы управления контрастностью на уровне подсветки. Модель оснащена технологией OTS Pro с тремя мощными динамиками для объемного звучания.
Дизайнерские телевизоры Samsung 2022 – это удачное сочетание стиля и технологий для уникального и персонализированного пользования. Телевизоры The Frame, The Sero и The Serif оснащены новым матовым дисплеем, что не только стильно, но и комфортно: он ведь с антибликовым покрытием и на нем не остаются следы от пальцев.
"В последние годы технологические достижения и способы распространения развлечений значительно изменили роль экранов. И с новой линейкой, которую можно настроить в соответствии со своими потребностями, мы даем пользователям возможность в полной мере погрузиться в видео и аудио – и не важно, вы киноман, геймер или поклонник искусства. Samsung предлагает передовые устройства, которые могут улучшить любую комнату", – подчеркнул Саймон Сон.
В свою очередь портфолио новых мониторов 2022 года от Samsung Electronics предоставляет наилучшие возможности для работы, гейминга и просмотра дома. Новые модели серий Odyssey, Smart Monitor и мониторов с высоким разрешением совмещают в себе качественное изображение и удобное и интуитивно понятное пользование. Линейка новинок оснащена функциями для мощного гейминга, а также характеристиками профессионального уровня, такими как подсветка Quantum Mini LED и HDR 2000 в Odyssey, разумными функциями для универсального использования в Smart Monitor и удобной эргономикой в мониторах с высоким разрешением.
Таким образом, каждая из представленных новинок – своего рода гость из будущего, воплощение инновационных продвинутых технологий, которые могут служить нам уже сейчас.
Современные электронные приборы должны быть настолько удобны, просты и универсальны, чтобы их можно было использовать буквально интуитивно. А вместе с тем они должны быть гармоничными с человеком и окружающим миром. Ибо главная их цель – объединять нас с самыми близкими нам людьми, служить средствами связи с ними. Именно это сегодня – важнейшая ценность, которую осознал мир в течение последних двух лет пандемии, отметил в своем выступлении на выставке CES 2022 заместитель председателя и исполнительный директор Samsung Electronics Чейн Эйч Чхан.