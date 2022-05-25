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Покупай гастрономический набор – и помогай людям и государству

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 мая, 09:04
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Kind Hamper – инициатива, объединяющая помощь слабозащищенным украинцам и поддержку экономики Украины

Инициатива Kind Hamper for Ukrainians in need стремится помочь пожилым людям, людям с инвалидностью и многодетным семьям из Украины, а также поддержать локальных украинских производителей.

Как это работает?

Все желающие могут оплатить один из гастрономических наборов или задонатить любую сумму, а мы собираем продукты, упаковываем и передаем тем, кто в этом нуждается.

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Каждый такой сет – это возможность для украинских брендов продолжать свое дело в это непростое время, ведь локальным фермерам, крафтярам и владельцам малых бизнесов сейчас труднее функционировать, чем крупным предприятиям.

Поддерживая инициативу Kind Hamper, вы становитесь донорами добра для людей, особенно нуждающихся в помощи, и поддерживаете экономику Украины, позволив малым бизнесам продолжать свое дело.

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Окей, какие наборы?

Всего есть три размера – S, M, L.

В гастрономические сеты входят любимые украинские крафтовые продукты:

  • ароматная выпечка;
  • мясные деликатесы;
  • сыры;
  • закуски;
  • намазки;
  • десерты;
  • джемы;
  • шоколад;
  • соусы;
  • красное вино и многое другое.

Наполнение и упаковка наборов может отличаться от заявленных в зависимости от наличия продукции у производителей, однако логика набора сохраняется.

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Почему это еще важно?

Возможно, кто-то скажет, что эта инициатива и эти продукты не являются первой необходимостью, однако для кого-то это дело жизни и эти продукты являются деликатесами именно потому, что в них вкладывают душу, ценности и семейные традиции — мы не можем потерять этих производителей.

Малый бизнес является ведущим сектором рыночной экономики, сущность и значение которого для страны сложно переоценить.

К тому же деликатесы — это не просто продуктовая потребность, но и возможность подарить эмоции и маленький праздник тем, кто нуждается в эти темные времена для Украины.

Куда пойдут деньги?

  • Закупка сырья для производства продукции.
  • Оплата труда лиц, вовлеченных в производственный процесс и поддержка их возможностей.
  • Оплата труда упаковщиков и грузчиков.
  • Оплата труда перевозчиков и транспортно-логистические расходы, связанные с доставкой продукции.
  • Аренда помещения для хранения и упаковки продукции.
  • Коммунальные расходы.
  • Упаковочные материалы.
  • Налоги и сборы.

Гарантии целевого использования средств:

  1. Ведение учета и аудита выкупленной продукции изготовителей.
  2. Ведение денежного бюджета и операционных расходов проекта.
  3. Отчетность реализуемых подарочных доставок.
  4. Создание фото- и видеоматериалов с обратной связью от адресатов.
  5. Адресты определяются при поддержке Министерства социальной политики Украины.

Сроки

Продолжительность активности – до 30 июня.

Каждый купленный набор – это ваш личный вклад в победу света над тьмой.

Присоединяйтесь! Слава Украине!

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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