Покупай гастрономический набор – и помогай людям и государству

Kind Hamper – инициатива, объединяющая помощь слабозащищенным украинцам и поддержку экономики Украины

Инициатива Kind Hamper for Ukrainians in need стремится помочь пожилым людям, людям с инвалидностью и многодетным семьям из Украины, а также поддержать локальных украинских производителей.

Как это работает?

Все желающие могут оплатить один из гастрономических наборов или задонатить любую сумму, а мы собираем продукты, упаковываем и передаем тем, кто в этом нуждается.

Реклама

Каждый такой сет – это возможность для украинских брендов продолжать свое дело в это непростое время, ведь локальным фермерам, крафтярам и владельцам малых бизнесов сейчас труднее функционировать, чем крупным предприятиям.

Поддерживая инициативу Kind Hamper, вы становитесь донорами добра для людей, особенно нуждающихся в помощи, и поддерживаете экономику Украины, позволив малым бизнесам продолжать свое дело.

Реклама

Окей, какие наборы?

Всего есть три размера – S, M, L.

В гастрономические сеты входят любимые украинские крафтовые продукты:

ароматная выпечка;

мясные деликатесы;

сыры;

закуски;

намазки;

десерты;

джемы;

шоколад;

соусы;

красное вино и многое другое.

Наполнение и упаковка наборов может отличаться от заявленных в зависимости от наличия продукции у производителей, однако логика набора сохраняется.

Реклама

Почему это еще важно?

Возможно, кто-то скажет, что эта инициатива и эти продукты не являются первой необходимостью, однако для кого-то это дело жизни и эти продукты являются деликатесами именно потому, что в них вкладывают душу, ценности и семейные традиции — мы не можем потерять этих производителей.

Малый бизнес является ведущим сектором рыночной экономики, сущность и значение которого для страны сложно переоценить.

К тому же деликатесы — это не просто продуктовая потребность, но и возможность подарить эмоции и маленький праздник тем, кто нуждается в эти темные времена для Украины.

Куда пойдут деньги?

Закупка сырья для производства продукции.

Оплата труда лиц, вовлеченных в производственный процесс и поддержка их возможностей.

Оплата труда упаковщиков и грузчиков.

Оплата труда перевозчиков и транспортно-логистические расходы, связанные с доставкой продукции.

Аренда помещения для хранения и упаковки продукции.

Коммунальные расходы.

Упаковочные материалы.

Налоги и сборы.

Гарантии целевого использования средств:

Ведение учета и аудита выкупленной продукции изготовителей. Ведение денежного бюджета и операционных расходов проекта. Отчетность реализуемых подарочных доставок. Создание фото- и видеоматериалов с обратной связью от адресатов. Адресты определяются при поддержке Министерства социальной политики Украины.

Сроки

Продолжительность активности – до 30 июня.

Каждый купленный набор – это ваш личный вклад в победу света над тьмой.

Присоединяйтесь! Слава Украине!