Покупай гастрономический набор – и помогай людям и государству

Инициатива Kind Hamper for Ukrainians in need стремится помочь пожилым людям, людям с инвалидностью и многодетным семьям из Украины, а также поддержать локальных украинских производителей.
Как это работает?
Все желающие могут оплатить один из гастрономических наборов или задонатить любую сумму, а мы собираем продукты, упаковываем и передаем тем, кто в этом нуждается.
Каждый такой сет – это возможность для украинских брендов продолжать свое дело в это непростое время, ведь локальным фермерам, крафтярам и владельцам малых бизнесов сейчас труднее функционировать, чем крупным предприятиям.
Поддерживая инициативу Kind Hamper, вы становитесь донорами добра для людей, особенно нуждающихся в помощи, и поддерживаете экономику Украины, позволив малым бизнесам продолжать свое дело.
Окей, какие наборы?
Всего есть три размера – S, M, L.
В гастрономические сеты входят любимые украинские крафтовые продукты:
- ароматная выпечка;
- мясные деликатесы;
- сыры;
- закуски;
- намазки;
- десерты;
- джемы;
- шоколад;
- соусы;
- красное вино и многое другое.
Наполнение и упаковка наборов может отличаться от заявленных в зависимости от наличия продукции у производителей, однако логика набора сохраняется.
Почему это еще важно?
Возможно, кто-то скажет, что эта инициатива и эти продукты не являются первой необходимостью, однако для кого-то это дело жизни и эти продукты являются деликатесами именно потому, что в них вкладывают душу, ценности и семейные традиции — мы не можем потерять этих производителей.
Малый бизнес является ведущим сектором рыночной экономики, сущность и значение которого для страны сложно переоценить.
К тому же деликатесы — это не просто продуктовая потребность, но и возможность подарить эмоции и маленький праздник тем, кто нуждается в эти темные времена для Украины.
Куда пойдут деньги?
- Закупка сырья для производства продукции.
- Оплата труда лиц, вовлеченных в производственный процесс и поддержка их возможностей.
- Оплата труда упаковщиков и грузчиков.
- Оплата труда перевозчиков и транспортно-логистические расходы, связанные с доставкой продукции.
- Аренда помещения для хранения и упаковки продукции.
- Коммунальные расходы.
- Упаковочные материалы.
- Налоги и сборы.
Гарантии целевого использования средств:
- Ведение учета и аудита выкупленной продукции изготовителей.
- Ведение денежного бюджета и операционных расходов проекта.
- Отчетность реализуемых подарочных доставок.
- Создание фото- и видеоматериалов с обратной связью от адресатов.
- Адресты определяются при поддержке Министерства социальной политики Украины.
Сроки
Продолжительность активности – до 30 июня.
Каждый купленный набор – это ваш личный вклад в победу света над тьмой.
Присоединяйтесь! Слава Украине!