Переселенцы на Днепропетровщине получили партию продуктовых наборов

Гуманитарную помощь передал Фонд Рината Ахметова

Продуктовые наборы получили переселенцы на Днепропетровщине / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны более трехсот тысяч жителей Украины нашли убежище на Днепропетровщине. Для того чтобы обеспечить переселенцев продуктами питания, Фонд Рината Ахметова передал в Днепропетровскую область очередную партию гуманитарной помощи.

На этот раз больше 2,6 тысяч продуктовых наборов поступили для жителей Синельниковского района. В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

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Всего Фонд уже передал жителям Днепропетровщины более 15 тысяч продуктовых наборов. В общей сложности жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".