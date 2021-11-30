Одышка, тревожность и упадок сил – как побороть постковидный синдром

Чувство тревоги, нарушения вкуса и запаха – "классика" постковидного синдрома. Какие еще симптомы беспокоят после ковида и почему нельзя их игнорировать – в сюжете

Побороть одышку, тревожность, упадок сил и другие симптомы постковидного синдрома поможет врач / Фото: Коллаж: Сегодня

Переболев COVID-19 люди замечают, что коронавирус прошел, а раздражительность осталась. А еще – головные боли, головокружение, повышенная возбудимость, одышка, усталость и чувство тревоги. Именно таковы последствия после болезни, с которыми нужно правильно бороться.

Последствия после болезни могут появиться даже у тех, кто перенес ковид в легкой форме: особенно медики озабочены поражением нервной системы.

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Александр Галушко / Фото: пресс-служба

Многие чувствуют головные боли, суставные боли, это чувство усталости, чувство одышки, нарушение памяти, внимания, мозг находится как в тумане, -говорит Александр Галушко, профессор, доктор медицинских наук,- но на сегодняшний день есть схема лечения, которую даже сами врачи называют "дальнобойщиком".

По словам профессора, медики используют препараты, в составе которых есть эдаравон, которые борются с постковидным длительным воспалением. Препараты на основе ксилитола поддерживают энергобаланс, а L-аргинин и L-карнитин помогают укрепить сосуды. Сам человек не сможет подобрать схему правильного лечения, поэтому так важно не заниматься самолечением при постковидном синдроме.

Ведь именно специалист сможет подобрать действенную медикаментозную схему для восстановления функции нервной системы после коронавируса.

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Также мы писали, как еще остановить постковид по схеме "дальнобойщик".