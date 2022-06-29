Одесская фолк-группа "Коммуна Люкс" отправляется в благотворительный тур в поддержку Украины (видео)

Музыканты посетят более 20 городов

Фолк-группа "Коммуна Люкс" из Одессы / Фото: facebook.com, Коллаж: Сегодня

Одесский музыкальный кооператив "Коммуна люкс" отправляется в благотворительный тур по Европе. Часть собранных от концертов средств пойдет на помощь украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

Об этом сообщили на странице коллектива в Facebook.

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"В Украине идет война, но мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что скоро наступит мир. Мы, музыканты, пытаемся помочь по-разному: даем благотворительные концерты, выступаем для наших храбрых бойцов, собираем средства на гуманитарную помощь, занимаемся волонтерством и т.д. Между тем интерес к украинской культуре растет во всем мире. В Европе есть большой спрос на музыкантов из Украины – люди за границей понимают, что это способ поддержать нашу страну", – сказал директор группы Виктор Лиходько.

Те, кто сейчас находятся в Европе, могут сходить на выступление музыкантов и поддержать Украину. Список городов и даты концертов смотрите на афише ниже.