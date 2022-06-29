Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
Саммит НАТО в Мадриде Саммит НАТО в Мадриде ⚠ Угроза из Беларуси ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости Life

Одесская фолк-группа "Коммуна Люкс" отправляется в благотворительный тур в поддержку Украины (видео)

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 10:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Музыканты посетят более 20 городов
Фолк-группа "Коммуна Люкс" из Одессы
Фолк-группа "Коммуна Люкс" из Одессы / Фото: facebook.com, Коллаж: Сегодня

Одесский музыкальный кооператив "Коммуна люкс" отправляется в благотворительный тур по Европе. Часть собранных от концертов средств пойдет на помощь украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

Об этом сообщили на странице коллектива в Facebook.

Реклама

"В Украине идет война, но мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что скоро наступит мир. Мы, музыканты, пытаемся помочь по-разному: даем благотворительные концерты, выступаем для наших храбрых бойцов, собираем средства на гуманитарную помощь, занимаемся волонтерством и т.д. Между тем интерес к украинской культуре растет во всем мире. В Европе есть большой спрос на музыкантов из Украины – люди за границей понимают, что это способ поддержать нашу страну", – сказал директор группы Виктор Лиходько.

Те, кто сейчас находятся в Европе, могут сходить на выступление музыкантов и поддержать Украину. Список городов и даты концертов смотрите на афише ниже.

Реклама

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Последнее интервью мэра Херсона перед похищением: "Я вам не какой-то там коллаборант" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева "Нулевая" растаможка возвращается? Кому из украинцев могут продлить льготы София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Непокоренные
Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
История подвига
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Герої не вмирають!

Образец военного разведчика... Александр Штоюнда – майор, заместитель командира, начальник воздушно-десантной службы 18-го отдельного батальона морской пехоты. На войне с 2014 года: Мариуполь, Краснопартизанск, Изварино, Белокаменка... Неоднократно награжден, в том числе орденом Богдана Хмельницкого. Погиб, выполняя боевое задание…

История героя
Куда вложить деньги?
Все в банк!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20079.45

Cardano (ADA)

0.47

Bitcoin Cash (BCH)

103

Ethereum Classic (ETC)

15.38

Litecoin (LTC)

52.51

Theta (THETA)

1.25

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять