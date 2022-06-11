"Не оставим лицом к лицу с бедой", – Ринат Ахметов о гуманитарной миссии во время войны

Наименее защищенные категории населения и вынужденные переселенцы получат еще большую помощь от украинского бизнесмена

Бизнес Рината Ахметова увеличивает помощь нуждающимся украинцам / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Полномасштабная война в Украине длится уже четвертый месяц. Враг ежедневно обстреливает населенные пункты, продолжаются ожесточенные бои, истощаются базовые ресурсы для выживания. Поэтому потребность жителей в гуманитарной помощи продолжает расти.

Основатель Фонда Ринат Ахметов решил вдвое увеличить продуктовую помощь менее защищенным категориям населения и вынужденным переселенцам. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов продуктов питания.

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"Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались лицом к лицу с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", – отметил Ринат Ахметов.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Раньше мы рассказывали, где можно получить помощь от Фонда Рината Ахметова в Запорожской области. Также мы писали, какое обещание дал Ринат Ахметов жителям Мариуполя.