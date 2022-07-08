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На Сумщине переселенцы продолжают получать продуктовые наборы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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8 июля, 19:47
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В Сумскую область приезжают переселенцы из Харьковской, Донецкой и Луганской областей
Украинцев продолжают снабжать самым необходимым
Украинцев продолжают снабжать самым необходимым / Фото: Коллаж: Сегодня

Сумская область стала пристанищем для многих переселенцев из Харьковщины, Донбасса и Луганщины.

Две тысячи продуктовых наборов, которые станут поддержкой для внутренне перемещенных лиц, Фонд Рината Ахметова отправил в Сумскую область. Они будут распределены среди наиболее незащищенных категорий населения.

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В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом Фонд уже передал Сумской области 5 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены Фондом, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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