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На платформе онлайн-телевидения прозвучит музыка Станковича и Дворжака, смотреть концерт можно бесплатно

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 апреля, 16:40
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На Киевстар ТВ состоится премьера концерта Национальной филармонии Украины

25 апреля в 20:00 зрителей платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ будет ждать вечер изысканной классики – трансляция концерта Национальной филармонии Украины. Так, Национальный заслуженный академический симфонический оркестр будет исполнять композиции современного отечественного классика Евгения Станковича и известного чешского композитора Антонина Дворжака, записанные еще в мирное время – 17 сентября 2021 из Колонного зала имени М. Лысенко.

Начнется концерт с "Праздничной увертюры" авторства Евгения Станковича. Художественный руководитель и главный дирижер концерта – Владимир Сиренко.

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Организаторы рассказывают, что пользователи платформы будут иметь уникальную возможность прослушать одну из самых известных симфоний Дворжака "Из Нового света", впервые зазвучавшую 16 декабря 1893 в Карнеги-Холле, Нью-Йорк. Эта девятая симфония синтезирует в себе разнообразие влияний, которые композитор ощутил за время своего пребывания в США как директор Национальной консерватории, а также его чешской души.

"Музыка – это то, что дарит надежду, а подобный контент сейчас очень актуален, потому что он побуждает нас верить в лучшее будущее. Уверены, что совсем скоро всю Украину будет ждать светлая Победа, о которой будет написано множество гениальных произведений", – комментируют в Киевстар ТВ.

Ссылки на специальный канал концерта: https://kyivstar.page.link/1BEZ.

Для получения бесплатного доступа к прослушиванию концерта необходимо авторизироваться в сервисе Киевстар ТВ. Смотреть трансляцию можно в приложении на телефоне, планшете, телевизоре или веб-сайте платформы на компьютере. В дальнейшем концерт будет доступен в видеобиблиотеке платформы.

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Следите за новостями и анонсами Киевстар ТВ, чтобы узнать детали серии музыкальных выступлений на платформе онлайн-телевидения в мае.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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