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Мы всегда чувствуем плечо поддержки: Фонд Рината Ахметова поздравил медиков с праздником

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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19 июня, 12:38
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В День медика амбассадор Фонда Рината Ахметова посетил больницу в Запорожье
Запорожских медиков поздравили с профессиональным праздником
Запорожских медиков поздравили с профессиональным праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

Медицина – одно из основных направлений деятельности Фонда Рината Ахметова. Во время полномасштабной войны Фонд активно поддерживает государственные больницы в регионах, передавая медикаменты и медицинское оборудование.

С 24 февраля 2022 года Фонд передал медицинским учреждениям более 600 тыс. единиц необходимых медикаментов и более 60 тыс. гемоконтейнеров для доноров крови.

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Накануне Дня медицинского работника посол Фонда Рината Ахметова, известный ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков посетил больницу в Запорожье, которая с 24 февраля 2022 оказывает помощь раненым. По случаю праздника это медицинское учреждение и восемь государственных больниц на передовой, где лечат раненых украинцев, получили от Фонда современные кофеварки, запас кофе и кулеры для воды.

Медикам раздали подарки
Медикам раздали подарки / Фото: Фонд Рината Ахметова

"Фонд Рината Ахметова – это один из немногих фондов, системно поддерживающий нашу больницу и в целом здравоохранение и в нашем городе, и в области, и в стране. Это системная поддержка, которая не предоставляется однократно. И мы чувствуем, что у нас всегда есть плечо, на которое можно опереться", – рассказывает Александр Веденеев, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации, и.о. медицинский директор больницы.

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Война объединила людей: каждый день жители Украины приближают Победу, поддерживая ВСУ, медицинские учреждения, а также людей, пострадавших от боевых действий и гуманитарного кризиса в горячих точках страны. Фонд Рината Ахметова делает все возможное, чтобы оказывать помощь нуждающимся в ней больше всего.

"Фонд Рината Ахметова и все бизнесы SCM работают над тем, чтобы мы одержали Победу", – отметил Игорь Пупков.

За 16 лет работы помощь Фонда охватила почти 25 млн человек – это больше, чем каждый второй житель страны. За это время Фонд помог выжить 10,7 млн. из них.

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Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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