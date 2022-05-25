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"Мы хотим только победы!": жительница Сум доверила свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 мая, 18:16
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Самый большой в мире архив историй пострадавших от войны украинцев пополняется новыми рассказами
Жительница Сум рассказала свою историю музею «Голоса Мирных» / Фото: Алеся Боровик. Коллаж: Сегодня
Жительница Сум рассказала свою историю музею «Голоса Мирных» / Фото: Алеся Боровик. Коллаж: Сегодня

Юлия и ее муж – работники связи из Сум. Этот город одним из первых испытал на себе ужасы полномасштабной войны. После того, как на дома упали бомбы, супруги решили воспользоваться первым эвакуационным коридором, чтобы вывезти из оккупированного города маленьких племянников.

В то время "зеленых коридоров" в Украине еще не было, поэтому люди не знали, чего ждать. Собрались через пятнадцать минут, даже не успев проститься с родителями — спешили спасать четверых детей. Всем было очень страшно. По дороге люди видели разбитую технику, уже были первые расстрелянные среди тех, кто пытался эвакуироваться. В то же время защитники города продолжали сопротивление врагу.

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"У нас нет выбора: либо мы их, либо они нас. Мы хотим только победы", — уверена Юлия.

Преодолев долгий путь на запад Украины, семья добралась до безопасного места и получила психологическую помощь. В Ужгороде с Юлией и ее близкими работала психолог Фонда Рината Ахметова Елена Пономарева, оказав необходимую поддержку. Слушайте и смотрите историю Юлии из первых уст по ссылке.

Свою историю Юлия доверила музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова — это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй.

Расскажите свою историю! Сделать это можно так:

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  • напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
  • посетите портал музея и нажмите "Рассказать историю";
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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