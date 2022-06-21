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Мультфильмы, рекомендованные МОН. Интересное обучение в дистанционной школе "Оптима"

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21 июня, 08:00
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Как в самой большой дистанционной школе Украины первоклассники учатся по мультфильмам

Мультики могут быть не только развлекательными, но и полезными, познавательными и обучающими. В "Оптиме" – первой и самой большой дистанционной школе Украины – первоклассники учатся по урокам, сделанным в виде ярких мультфильмов. Такие анимации нравятся детям, вызывают одобрение родителей и получили огромное количество положительных отзывов.

Польза уроков-мультфильмов

Польза просмотра мультиков – дискуссионная тема. Однако нельзя отрицать, что они – наглядный и интересный источник информации. С помощью анимированных приключений можно узнавать о таких важных понятиях, как дружба, отношения, любовь к природе и собственной стране. Кроме того, мультфильмы могут быть и обучающими, в простой и легкой форме объяснять достаточно сложные предметы. Благодаря яркой картинке, дополненной соответствующим звукорядом, дети гораздо лучше и быстрее усваивают точные науки, углубляются в литературу, нюансы родного или иностранного языка, познают окружающий мир. Такие анимированные уроки выполняют очень важную функцию: они учат ребенка учиться, заинтересовывают в дальнейшем образовании, прививают любовь к школе.

Уроки для первоклассников в "Оптиме"

Современные дети не похожи на своих родителей в том же возрасте. Методы традиционной классно-урочной системы с каждым годом работают все менее эффективно. Поэтому дистанционная школа "Оптима" предлагает своим маленьким ученикам альтернативные способы восприятия информации.

Здесь воплотили в жизнь уникальные анимированные уроки для начальной школы. Их разрабатывали ведущие преподаватели, психологи, методисты, а в основу положены авторские инновации и рекомендации международной педагогической системы.

При создании уроков были учтены также и рекомендации офтальмологов. Просмотр видео сопровождается паузами для выполнения письменных и устных задач, физкультминуток и т.д. Глаза не перегружаются, а малыш получает такую ​​нужную в этом возрасте смену деятельности.

Участие родителей в процессе такого дистанционного обучения – минимальное. Все задания продуманы таким образом, чтобы ребенок мог сам разобраться в материале с помощью учителей "Оптимы". Взрослым достаточно включить урок и проконтролировать, чтобы ученик уделил ему достаточное внимание.

Уроки "Оптимы" получили одобрение МОН и международных организаций, которые имели возможность ознакомиться с ними. Такие уроки действительно не имеют аналогов в Украине и мире и очень нравятся ученикам, которые уже два года учатся по ним.

Убедиться в качестве материалов можно, воспользовавшись бесплатным демодоступом.

Получить исчерпывающую консультацию по любым вопросам приглашаем по телефонам колл-центра дистанционной школы "Оптима": +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.

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