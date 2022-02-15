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MOYO попал в Книгу рекордов Украины

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15 февраля, 16:17
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За кубок от MOYO и призовой фонд в 150 000 грн сразились 1676 любителей Dota 2 со всей Украины

Всеукраинский аматорский кибертурнир MOYO Cyber Cup 2, организованный ритейлером, вошел в Книгу рекордов Украины. По данным Национального реестра рекордов, за кубок от MOYO и призовой фонд в 150 000 грн сразились 1676 любителей Dota 2 со всей Украины. Это уже второй кибертурнир от MOYO, и в компании говорят о больших планах развивать свой проект.

MOYO Cyber Cup — это первый всеукраинский кибертурнир, полностью организованный ритейлером. Это единственные в Украине масштабные аматорские соревнования, в которых могут принять участие как сформированные, так и неполные команды, а также соло игроки.

Как все начиналось

Первый MOYO Cyber Cup по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) прошел 29-30 мая прошлого года, в нем соревновались 133 команды. Концепция MOYO — доступный для всех турнир, но на профессиональном уровне: с большим призовым фондом, громкими спонсорами и трансляцией финальной битвы под комментарии лучшего стримера 2020 и 2021 года по версии CIS Esports Константина leniniw Сивко и известного ведущего Александра Белкина. Соло игроки и неполные команды находят друг друга благодаря турниру: так формируются новые команды, а MOYO Cyber Cup становится свободной площадкой для геймерских знакомств.

Благодаря своему уникальному формату турнир от MOYO стал заметным событием в гейминг-сообществе, и компания решила провести второе мероприятие уже через полгода. Выбирая дисциплину, организаторы ответили на запрос ценителей Dota 2, и эти состязания побили рекорд Украины по количеству участников.

Рекордные масштабы

Чтобы подчеркнуть профессиональный уровень мероприятия, в поддержку кибертурнира даже провели брифинг для журналистов — все, как в большом киберспорте. О событии написали более 70 раз в популярных СМИ и телеграм-каналах, к анонсу присоединились блогеры игровой тематики. Сайт турнира за две недели посетили более 48 тысяч раз. В MOYO получили 3783 заявки на участие и 16594 сообщения в техподдержку!

Для 30% игроков это были первые в жизни соревнования подобного рода и масштаба, и они нуждались в консультациях и поддержке. "Эффективные коммуникации в течение всего периода регистрации и подготовки к турниру — ценность MOYO Cyber Cup. Мы были открыты, вовлечены и внимательны ко всем участникам, и они ответили тем же"‎, — пишет в своей колонке директор по маркетингу и клиентскому опыту Максим Левченко.

В компании говорят, что работа над кибертурниром занимает несколько месяцев.

"MOYO — сеть магазинов техники и электроники. Инвестируя в MOYO Cyber Cup, мы создаем событие, интересное и для производителей геймерской техники, и для ее конечного потребителя, и тем самым развиваем рынок в целом"‎, — комментирует генеральный директор MOYO Валентин Ивакин.

Достойные призы участникам и высокий уровень технической организации турнира обеспечивают сильные партнеры. Так, соревнования, по Dota 2, поддержали Acer и AMD. Компании также объявили ноутбук турнира — Acer Nitro 5 на базе процессора AMD Ryzen™ 7, созданный специально для геймеров. Общий призовой фонд турнира составил 40 призов, которые получили игроки из восьми лучших команд.

Кубок MOYO Cyber ​​Cup 2 за первое место и пять профессиональных игровых мониторов получила команда dunno, объединившая участников из Киева, Харькова, Павлограда и Ходорова. В составе команды победителей играет девушка, 22-летняя киевлянка Ирина Lyralei Кулик, которая личным примером развенчивает стереотипы и доказывает: киберспорт в Украине не имеет границ. Для нее Dota 2 стала частью жизни, и девушка уже успешно монетизирует свое увлечение, зарабатывая на стримах. Для таких, как Ира, участие в турнирах — это возможность расширить свою аудиторию и заодно заработать новую строчку в своем геймерском резюме.

О социальной составляющей проекта рассказывает генеральный директор компании Валентин Ивакин: "На сегодня MOYO Cyber Cup — это официально самый большой бесплатный всеукраинский кибертурнир для аматоров, организованный ритейлером (т.е. непрофильной организацией) на профессиональном уровне и с большим призовым фондом, который доступен для всех. Мы даем возможность наработать соревновательный опыт, найти игроков в команду и просто поиграть с дополнительным адреналином, еще и за интересные призы. Это наш вклад в развитие гейминг-направления и киберспорта в Украине".

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