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Компания Mars Украина оказала помощь киевскому центру для детей и молодежи с инвалидностью

Актуально
22 декабря, 10:00
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Mars Украина помогает создавать возможности для развития детей с особыми потребностями

ОО "Семья", которая опекает детей с особыми потребностями, получила средства на установку видеооборудования в столичном центре оказания социальных услуг для детей и молодежи с инвалидностью. Благотворительную помощь предоставила компания Mars Украина, сотрудничающая с общественной организацией в течение многих лет.

Видеокамеры необходимы для сбора данных и коррекции методики поведенческой терапии, используемой при взаимодействии с пользователями центра. А это почти 40 детей и молодых людей с поведенческими нарушениями, 8 из которых имеют тяжелые формы инвалидности.

Информация, полученная с помощью камер видеонаблюдения, позволяет преподавателям киевского центра подробнее изучать поведение детей и делиться своими наработками с другими социальными центрами в регионах Украины. По словам Александры Посивнич, члена правления ОО "Семья", общественная организация регулярно проводит вебинары и тренинги по предоставлению услуг дневного ухода. Кроме того, в 2020 году было издано информационно-методическое пособие, которое, в частности, направлено на помощь родителям, воспитывающим детей с особыми потребностями.

Установка видеокамер также является обязательным условием для поддержания высокого уровня безопасности в центре. "Чтобы видеть каждую минуту каждого ребенка во всех комнатах и уголках центра, чтобы родители всегда были спокойны и могли обсудить с сотрудниками все вопросы по обучению и поведению детей, камеры видеонаблюдения крайне необходимы", — прокомментировала Александра.

Центр "Семья" заменяет детям привычный круг деятельности и общения: школу, кружки, коллектив сверстников. Для многих из них это единственное место, где они бывают, кроме дома. А работники центра — единственные люди, кроме родителей, которых дети знают и которым доверяют. В настоящее время, несмотря на карантинные ограничения в стране, центр имеет возможность работать в обычном режиме. Все работники вакцинированы, в помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Дети находятся на дневном уходе с девяти до пяти, что позволяет родителям полноценно работать.

"Благотворительная помощь нашей компании направлена на создание возможностей для развития детей с особыми потребностями. Теперь сотрудники центра и родители будут иметь больше практических знаний об особенностях поведения своих детей, смогут поделиться этими знаниями с остальными. Это еще один маленький шаг для формирования в нашей стране инклюзивного общества", — рассказал Руслан Скиба, директор по корпоративным связям Mars Украина.

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