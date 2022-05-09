Киевстар перечислил 5 миллионов гривен на гуманитарную помощь пострадавшим от войны

Деньги пойдут на продуктовые наборы, качественную питьевую воду, гигиенические наборы, медикаменты, одежду, обувь и бытовые вещи для переселенцев

Национальный мобильный оператор выделил 5 миллионов гривен для МБФ "Каритас Украины". Благотворительные средства предоставлены на гуманитарные нужды вынужденно переселенных украинцев, пострадавших от войны и оказавшихся в тяжелом положении в результате боевых действий на территории Украины. На перечисленные средства фонд приобретет продуктовые наборы, качественную питьевую воду, гигиенические наборы, медикаменты, одежду, обувь и бытовые вещи.

"С началом полномасштабного вторжения Киевстар ввел перечень мер по поддержке общества и абонентов. И мы его постоянно расширяем. Благотворительный взнос для фонда "Каритас Украины" в первую очередь будет направлен на помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми, вынужденно переселенным лицам. Мы продолжаем работать и вместе со страной двигаться навстречу победе", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстара.

Напомним, что Киевстар уже перечислил более 30 миллионов гривен благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. В частности, мобильный оператор выделил помощь в БФ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "Let`s help" и МБФ "Каритас Украины". А также перечислил около 2 млн гривен в рамках международного телемарафона Save Ukraine и благотворительного концерта группы "Океан Эльзы".