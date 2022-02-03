Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Life

Какой подарок подарить девушке на день рождения?

Актуально
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 09:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эмоции и яркие впечатления – самый ценный подарок. Как удивить небанальным презентом, знают в магазине подарков и впечатлений

Bodo — это любители приключений и искатели смелых идей, которые не боятся выделяться оригинальными подарками на день рождения. Все впечатления они пробуют первыми, чтобы предложить клиенту лучшее. А цены на услуги не отличаются от тех, что предлагает партнер. С bodo вы научитесь жить на полную и радоваться каждому моменту. Ведь самым ценным подарком являются эмоции и яркие впечатления.

Команда бодо уже 12 лет помогает многим осуществлять мечты и дарит удивительные воспоминания. Немного о компании в цифрах:

  • 4 крупных проекта в Украине и Турции;

  • 750+ партнеров-друзей;

  • 13 магазинов в 5 городах страны;

  • 1 миллион раз клиенты посетили впечатления.

Чем порадовать любимого человека?

Если вы готовите подарок для девушки и хотите удивить ее небанальным презентом, то лучший вариант — впечатление. Порадовать нематериальным подарком и получить в благодарность неподдельные эмоции. Широкий ассортимент позволит подобрать подарок для любой девушки, учитывая ее предпочтения и увлечения. Команда бодо собрала несколько оригинальных идей, чтобы облегчить нелегкую задачу.

  • Уходовые и расслабляющие процедуры для девушки, которая любит проводить время с пользой для своего тела — SPA уход для тела с минералами, beauty Day для нее, choco-массаж, виноградное обертывание, ультразвуковая чистка лица, стильный маникюр.

  • Для любительницы активного отдыха и спорта отлично подойдут йога в воздухе, мастер-класс большого тенниса, урок верховой езды, урок альпинизма, мастер-класс бокса, абонемент в бассейн.

  • Творческому человеку, который отдает предпочтение спокойным и медитативным занятиям — гончарное мастерство, живопись и вино, создание скульптуры, курс игры на фортепиано, мастер-класс фотографии.

  • Для любительницы адреналина и приключений лучшим вариантом будет прыжок с парашютом, прогулка на квадроциклах, картинг, учебный полет на самолете, полет на Zip-line.

Среди огромного разнообразия впечатлений можно подобрать любой подарок на день рождения, будь то индивидуальный пошив нижнего белья или же романтический уикенд. Дарите радость вместе с bodo и осуществляйте мечты!

Как работают впечатления?

Если вам трудно определиться с выбором — не беда! Соберите подарочный набор из 1-5 впечатлений. К имениннице отправится бокс, из которого она сможет выбрать понравившуюся услугу. В таком случае вы точно не прогадаете и будете уверены, что подарок придется по душе. Вы оплачиваете только самую дорогую из выбранных услуг. Если получатель выберет что-то дешевле, то сможет потратить остаток на другие впечатления.

Не бойтесь удивить близкого человека и порадовать оригинальным презентом. Он отблагодарит вас живыми и неподдельными эмоциями. Пережитые впечатления надолго останутся в памяти теплым воспоминанием. Подарите мечту близкому человеку!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Стрельба в Днепре: адвокат Рябчука считает его потерпевшим Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Повезет не всем: кому и на сколько повысят пенсии с 1 марта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

223 695

заболело за неделю в Украине

+52%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37078.92

Cardano (ADA)

1.04

Bitcoin Cash (BCH)

279.45

Ethereum Classic (ETC)

26.65

Litecoin (LTC)

109.09

Theta (THETA)

2.77

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,79
19,01
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять