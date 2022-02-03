Какой подарок подарить девушке на день рождения?

Эмоции и яркие впечатления – самый ценный подарок. Как удивить небанальным презентом, знают в магазине подарков и впечатлений

Bodo — это любители приключений и искатели смелых идей, которые не боятся выделяться оригинальными подарками на день рождения . Все впечатления они пробуют первыми, чтобы предложить клиенту лучшее. А цены на услуги не отличаются от тех, что предлагает партнер. С bodo вы научитесь жить на полную и радоваться каждому моменту. Ведь самым ценным подарком являются эмоции и яркие впечатления.

Команда бодо уже 12 лет помогает многим осуществлять мечты и дарит удивительные воспоминания. Немного о компании в цифрах:

4 крупных проекта в Украине и Турции;

750+ партнеров-друзей;

13 магазинов в 5 городах страны;

1 миллион раз клиенты посетили впечатления.

Чем порадовать любимого человека?

Если вы готовите подарок для девушки и хотите удивить ее небанальным презентом, то лучший вариант — впечатление. Порадовать нематериальным подарком и получить в благодарность неподдельные эмоции. Широкий ассортимент позволит подобрать подарок для любой девушки, учитывая ее предпочтения и увлечения. Команда бодо собрала несколько оригинальных идей, чтобы облегчить нелегкую задачу.

Уходовые и расслабляющие процедуры для девушки, которая любит проводить время с пользой для своего тела — SPA уход для тела с минералами, beauty Day для нее, choco-массаж, виноградное обертывание, ультразвуковая чистка лица, стильный маникюр.

Для любительницы активного отдыха и спорта отлично подойдут йога в воздухе, мастер-класс большого тенниса, урок верховой езды, урок альпинизма, мастер-класс бокса, абонемент в бассейн.

Творческому человеку, который отдает предпочтение спокойным и медитативным занятиям — гончарное мастерство, живопись и вино, создание скульптуры, курс игры на фортепиано, мастер-класс фотографии.

Для любительницы адреналина и приключений лучшим вариантом будет прыжок с парашютом, прогулка на квадроциклах, картинг, учебный полет на самолете, полет на Zip-line.

Среди огромного разнообразия впечатлений можно подобрать любой подарок на день рождения, будь то индивидуальный пошив нижнего белья или же романтический уикенд. Дарите радость вместе с bodo и осуществляйте мечты!

Как работают впечатления?

Если вам трудно определиться с выбором — не беда! Соберите подарочный набор из 1-5 впечатлений. К имениннице отправится бокс, из которого она сможет выбрать понравившуюся услугу. В таком случае вы точно не прогадаете и будете уверены, что подарок придется по душе. Вы оплачиваете только самую дорогую из выбранных услуг. Если получатель выберет что-то дешевле, то сможет потратить остаток на другие впечатления.

Не бойтесь удивить близкого человека и порадовать оригинальным презентом. Он отблагодарит вас живыми и неподдельными эмоциями. Пережитые впечатления надолго останутся в памяти теплым воспоминанием. Подарите мечту близкому человеку!