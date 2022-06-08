Как распознать опухоль головного мозга и о новейших методах лечения рака – нейрохирург

Интервью с украинским доктором Центра стереотаксической радиохирургии "Сигулда" Владиславом Буриком

Центр стереотаксической радиохирургии Сигулда / Фото: Oskars Briedis

Если май считался месяцем борьбы с опухолями головного мозга, то июнь – месяц поддержки пациентов, которые победили рак. Онкологи в очередной раз напоминают украинцам обратить внимание на свое здоровье. Ведь несмотря ни на какие обстоятельства, если онкологические заболевания появились или уже есть, их, к сожалению, нельзя поставить на паузу или игнорировать. Наоборот, даже в такое сложное для украинцев время, важно обнаружить их как можно раньше, чтобы приступить к лечению, пока еще высоки шансы на выздоровление.

Украинский нейрохирург Центра стереотаксической радиохирургии "Сигулда" Владислав Бурик рассказал о том, как распознать опухоль головного мозга, о новейших методах лечения, программах помощи онкобольным украинцам, выезде в Латвию на лечение в условиях войны и высоких шансах на победу над заболеванием.

Нейрохирург Центра стереотаксической радиохирургии "Сигулда"

Владислав Бурик. Фото: Oskars Briedis

Качественная и доступная диагностика выявляет опухоль головного мозга на ранней стадии

- Война отменила для многих привычную жизнь. Былая погоня за молодостью красотой и здоровьем (спорт, здоровый образ жизни и т.п.) сменилась борьбой за выживание и постоянной нервотрепкой. Как считаете, стоит ли переживать о предстоящем всплеске онкологических заболеваний?

- Безусловно, в такой ситуации рост количества онкозаболеваний неизбежен. Дело в том, что риск развития рака зависит не только от наследственности, но и от качества жизни. Для сохранения здоровья важны контроль вредных привычек, правильное сбалансированное питание, занятия спортом, соблюдения условий труда и отдыха.

В условиях сегодняшних реалий украинцев многие отложат плановый визит к доктору, другие решат потерпеть. Это очень плохо, поскольку в итоге потом мы получим в лучшем случае не начальную стадию рака, которая сегодня успешно лечится, а запущенное онкологическое заболевание. Поэтому моя обязанность как доктора напомнить украинцам о том, чтобы обратили внимание на свое здоровье и показались доктору, хотя понимаю, что сделать это сейчас не так-то просто.

Особенно нужно уделить внимание этому вопросу тем, кто находится в зоне риска. Это мужчины после 55 лет. В этом возрасте высок риск рака простаты. Также это мужчины, близкие родственники которых болели другими онкозаболеваниями, и женщины, у которых одно, или, что еще хуже, несколько поколений кровных родственниц имели рак груди.

Стоит посетить врача и тем, у кого внезапно появились жалобы на здоровье такие, как головная боль, проблемы с памятью, склонность к потере равновесия, неуклюжесть, ухудшение слуха, зрения, сонливость, затрудненная речь. Каждый из этих симптомов или их комбинация могут быть не просто усталостью, а объясняться появившимся новообразованием – опухолью головного мозга. Этот вид рака один из самых коварных, так как многие списывают симптомы на ритм жизни, возраст, возможную травму и т.д. Современная качественная и доступная диагностика (магнитно-резонансная и компьютерная томография) диагностирует опухоль головного мозга (опухолей нервной системы более 130 типов и множество подтипов) на ранней стадии. Да, этот вид онкозаболевания занимает около 2% в структуре общего количества онкопациентов, но изменения в поведении человека – максимальные. Может страдать физическое, когнитивное и психологическое состояние больного.

Новейшие методики эффективны в борьбе с раком, безопасны и практически не дают побочного эффекта

- Есть ли на сегодняшний день эффективное лечение опухолей головного мозга и рака вообще?

- Многие клиники могут предложить всем известные довольно результативные, но известные своей рискованностью и возможными побочными явлениями нейрохирургические методы. Они эффективны, но есть некоторые "но". Есть случаи, когда возможности хирургии ограничены. Например, если нужно тотальное удаление опухоли со сложной локализацией (хирургу не добраться в принципе или же высока вероятность повреждения жизненно важных нервных структур таких как зрительные, черепные нервы, ствол мозга или мозговые сосуды). В подобных случаях может быть риск для жизни, вероятность рецидива более 50% или же побочные эффекты. Потому врачи считают таких пациентов неоперабельным.

Однако есть клиники, которые предлагают новейшие методики, которые очень эффективны в борьбе с раком, при этом безопасны для здоровья пациентов и практически не дают побочного эффекта. В частности в одном из самых известных в Латвии онкологическом Центре стереотаксической радиохирургии "Сигулда" для лечения пациентов с опухолями головного мозга применяется современный радиохирургический комплекс КиберНож М6 (CyberKnife M6) производства компании Accuray из США. Система также успешно применяется и для лечения опухолей позвоночника и спинного мозга, опухолей и метастазов внутренних органов: легких, печени, поджелудочной железы, почек, рака предстательной железы, увеальной меланомы, некоторых видов новообразований головы-шеи.

Программа помощи онкобольным в ЦСР "Сигулда" включает полный спектр – от диагностики до лечения на КиберНоже и последующего информационного сопровождения. Фото: Oskars Briedis

Особенно КиберНож эффективен для более сложных локализаций рака, в том числе, при лечении опухолей, расположенных рядом с жизненно важными структурами головного мозга (зрительные, черепные нервы, ствол мозга), а также опухолей позвоночника, спинного мозга и внутренних органов. На начальных стадиях рака эффективность такого лечения может составлять до 98-100%. Но в отдельных случаях радиохирургия КиберНож может помочь и при более распространенном онкологическом заболевании.

Принцип радиохирургии состоит в том, что оказывается высокоточное воздействие конкретно на опухоль вне зависимости от сложности локализации. Точность – с долей миллиметра. Эффективность такого воздействия на опухолевые клетки составляет больше 95%, а побочные явления либо минимальны и кратковременны либо отсутствуют, что обеспечивает качественный уровень жизни и высокий уровень выздоровления пациентов после лечения на КиберНоже. После других нейрохирургических методов (хирургия, облучение и химиотерапия) обычно требуется более длительный восстановительный период и качество жизни пациента может быть хуже.

Современная медицина позволяет лечиться комфортно и безболезненно

- Как в условиях войны выделить на это время, ведь лечение, наверное, длительное? Кроме того, выехать сейчас не так-то просто. И конечно же беспокоит цена вопроса.

- Как раз в быстрых сроках лечения и есть одно из преимуществ радиохирургии КиберНож для онкологических больных. Конечно, в тех ситуациях, когда им подходит эта методика. Если в случае с хирургическим вмешательством лечение длительное и порой растягивается на месяцы, то курс радиохирургии обычно длится до 10 дней.

Самой процедуре на КиберНоже предшествует несколько дней подготовки. 1-2 дня проводятся специальные КТ, МРТ, биопсия, ставятся маркеры для визуализации опухоли, для планирования лечения и создаются специальные индивидуальные условия для лечения на аппарате. Также до 3 дней занимает планирование и проверка плана лечения, определение максимально эффективной и безопасной радиохирургической дозы лечения.

И третий этап – само лечение на КиберНоже. Оно занимает от 1 дня до недели в зависимости от органа и стадии. При этом сам сеанс лечения составляет от двадцати минут до часа-полутора. Пациенту даже не приходится оставаться в стационаре. Он пришел, получил процедуру на аппарате, а потом оделся и пошел по своим делам. В это сложно поверить, но современная медицина позволяет лечиться комфортно и безболезненно.

По поводу возможности сейчас лечится в Латвии – даже в условиях войны к нам на радиохирургию уже приезжали пациенты из Украины. Лечащий врач или родственник такого пациента, которому показано лечение на КиберНоже, на основании нашего приглашения, готовит ряд документов, которые необходимы для проезда через границу и получения медицинских услуг в Латвии.

Что касается доступности лечения, сегодня благодаря всесторонней поддержке украинцев со стороны общественности и Латвийского государства для пациентов из Украины существует возможность получать онкологическую помощь в том же объеме, что и для граждан Латвии. В первую очередь, это касается тех, кто, в связи с военными действиями, приехал в Латвию и получил временный вид на жительство. И хотя постановка пациента из Украины на учет у онколога в университетском онкологическом центре занимает определенное время, в таком случае расходы на лечение онкобольного берет на себя государство, согласно заранее выделенных квот на тот или иной вид медицинской помощи.

Если говорить о платном лечении, то руководство Центра стереотаксической радиохирургии "Сигулда" также приняло решение поддержать пациентов из Украины и предоставить им возможность пройти курс радиохирургии на КиберНоже на 25% дешевле обычной стоимости этого лечения. При том, что цена медицинских услуг в ЦСР "Сигулда" при лечении на системе КиберНож (CyberKnife M6) в среднем на 30-50% дешевле, чем в аналогичных европейских центрах.

- Как потенциальный пациент может узнать, подойдет ли ему лечение на КиберНоже или нет? Как проходит консультация?

- Пациент обращается к нам любым удобным способом (через наш сайт, электронную почту, телефон), предоставляет все обследования, которые у него есть, иногда мы контактируем с его лечащим врачом. Если мы понимаем, что можем помочь больному, то приглашаем его на лечение. В случае принятия решения о диагностике и лечении в Центре стереотаксической радиохирургии "Сигулда", с пациентом связывается наш администратор, которая поможет решить все организационные вопросы, начиная с вашего приезда, пребывания и заканчивая отъездом домой.

После лечения мы никогда не бросаем наших пациентов на произвол судьбы. Еще несколько лет мы внимательно следим за их здоровьем. В любой момент пациент может обратится к нам за советом или вопросом по поводу своего состояния после проведенного лечения. Мы напоминаем о плановых контрольных исследованиях, даем рекомендации по дальнейшему лечению и в целом приучаем следить за своим здоровьем так, как это желательно делать каждому человеку.

В Центр стереотаксической радиохирургии "Сигулда" можно обратиться любым удобным способом. Фото: Oskars Briedis

Контакты для связи:

Центр стереотаксической радиохирургии "Сигулда"

Телефоны врача: +380633562966 (Viber); +371 25561759 (WhatsApp) (украинский, английский, русский языки)

Э-почта для пациентов: [email protected]

Адрес: ул. Лакстигалас 13, Сигулда, LV-2150

https://cyberknife-sigulda.com/uk/

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