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Как без слов сказать "Спасибо" украинским защитникам и защитницам

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 июля, 14:31
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Поблагодарить людей, которые защищают Украину и каждого из нас, очень просто
Этот жест такой же выразительный, как и слова благодарности
Этот жест такой же выразительный, как и слова благодарности / Фото: Коллаж: Сегодня

Всех нас изменила война. Об этом уже написано немало, ведь невозможно оставаться тем же человеком, с тех пор как в мгновение ока у тебя до крохи уносят привычную жизнь. Эти изменения уже стали частью нашего менталитета. И теперь самое время привить себе еще больше хороших привычек.

С 24 февраля мы, украинцы, еще больше убедились в том, что наши герои — это те, кто по доброй воле, по зову сердца и гражданского долга идет защищать наши земли.

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Именно украинским защитникам и защитницам мы обязаны всем, что имеем сегодня, в том числе и тем, что на протяжении восьми лет большинство украинских регионов не чувствовали войны на себе. За последние три месяца каждый из нас убедился: мирная жизнь не дается даром – ее каждый день защищают сотни тысяч наших сограждан. Мы просыпаемся, любуемся видами, покупаем в магазине нужные товары и даже можем позволить себе посетить кафе для удовольствия — и все благодаря украинским военным.

Впрочем, когда видишь военных на улице, слова благодарности словно испаряются. И мы, скованные правилами этикета, молча проходим мимо. Такая неловкость – это нормально. Нас не учили в школе или где-нибудь, как себя вести, когда вдруг встречаешь на улице человека, которому ты обязан тем, что живешь в мире и покое. Впрочем, с 2018 года в Украине проходит национальная кампания благодарности военным и ветеранам "Благодаря тебе". Она призывает приветствовать ветеранов, военных, спасателей, военных и полевых медиков с помощью простого жеста — приложенной к сердцу ладонью.

Это, пожалуй, самое простое, что можно сделать, встречая ветеранов и военных. Для них этот жест такой же выразительный, как и слова благодарности. И так общество будет благодарить за Независимость, которую отстаивают защитники и защитницы.

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Почему выражением благодарности был избран именно жест, а не стандартизированная фраза? Например, в США прохожий может запросто подойти к военному и сказать: Thank you for your service (Спасибо за вашу службу). Эта традиция искренности прижилась в государстве с первой армией мира, которая десятилетиями участвует в военных операциях. Для украинцев так просто подойти к незнакомому человеку, да еще поделиться своими чувствами — непросто. А теперь, когда благодарность нашим защитникам и защитницам безгранична, вдруг сформулировать слова и выразить их незнакомому человеку оказалось очень тяжело. Именно жестовая речь помогает преодолеть этот барьер неловкости.

Выказать свою благодарность таким жестом можно где угодно: когда встречаете защитника или защитницу в кафе или на улице, когда проезжаете через блокпост, когда внезапно видите военных в магазине или на эскалаторе метро. Вас обязательно услышат.

С момента старта кампании ее активно поддерживали известные украинские актеры, поэты, музыканты, писатели и журналисты. Впоследствии поддержка переросла в онлайн-флешмоб, который сегодня приобретает еще большую популярность и получает еще больше внимания. Приобщиться к нему — это не просто модная блажь, а акт сильной гражданской позиции. Чтобы как можно больше людей узнали про вашу благодарность украинским защитникам, стоит снять видео, в котором вы делитесь словами и жестом благодарности, или снять фото с приложенной к сердцу ладонью. Добавьте к публикации хештег #благодаря тебе — именно по нему пользователи соцсетей смогут найти фото- и видеоконтент с нашими военными.

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Этот жест можно на регулярной основе подкреплять добрыми делами. Вот, по крайней мере, несколько таких способов отблагодарить украинских защитников и защитниц.

Подвезти

У военных тоже есть выходные и они оставляют части по своим делам. И часто сталкиваются с трудностями, пытаясь добраться до мест гражданской жизни, из-за усложненной работы междугородного транспорта. Итак, если вы направляетесь на собственном авто или такси, предложите подвезти кого-то из украинских героев. В то же время расспросите их о неотложных нуждах.

Передать посылку

Украинских защитников ждут друзья и семьи. И им всегда есть что передать служащим родным. Если вы знаете, что кто-то ищет, как передать пакеты для защитников и защитниц, а также можете — заберите посылку и доставьте ее. Подобные объявления можно встретить в группах городов и военных бригад.

"Подвесить" чашку кофе

Многие слышали об этой приятной традиции, происходящей из Неаполя. Она заключается в том, что человек платит за два кофе, а выпивает только один. Второй оплаченный кофе остается "подвешенным" для того, кто в нем нуждается.

Таким образом, можно "подвесить" не только кофе, но и целый обед для военнослужащих. Для этого, делая заказ, скажите, что хотели бы заказать еду или напиток для зашедшего сюда украинского солдата.

Цените смелость наших защитников и ищите больше способов, чтобы выразить свою благодарность. И уже сегодня заведите привычку соблюдать новый этикет благодарности — встретив военных на улице, в торговых центрах, кафе или транспорте, приложите руку к сердцу в знак благодарности. Так вы без слов скажете, что ваше настоящее и будущее, ваши ежедневные привычки, улыбки, здоровье и благополучие — все это возможно благодаря тебе.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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