К 5 млн евро в поддержку украинцев во время войны "Хенкель" добавляет новый пакет гуманитарных мероприятий

Компания направляет средства гигиены громадам, пострадавшим от боевых действий и оккупации

Компания Хенкель в Украине заявила, что в рамках корпоративных гуманитарных проектов ее бренды Gliss, Syoss, Schauma и Fa передали пострадавшим от войны громадам страны через благотворительные организации и волонтерские миссии десятки тысяч упаковок гигиенических средств.

"22 тыс. упаковок гелей для душа и 22 тыс. шампуней было передано громадам и городам, которые пострадали от военных действий и остро нуждаются в товарах для гигиены из-за нарушенных цепей поставок и логистики", — сообщили в пресс-службе "Хенкель" в Украине.

Ранее международная компания Henkel, ее бренды и украинские бизнес-подразделения предоставили в рамках пакета программ солидарности и гуманитарных проектов для Украины более 5 млн евро.

Новый пакет мер по оказанию поддержки украинцам во время войны от компании "Хенкель" в Украине и ее брендов предусматривает направление продукции гигиенического назначения для жителей громад, пострадавших от войны и последствий оккупации.

"Гуманитарная помощь в первую очередь была направлена громадам и регионам, значительно пострадавшим от войны, – территориям и громадам Киевской и Черниговской областей, а также Харьковской области. Помощь от компании "Хенкель" и ее брендов поступила и в Хмельницкую область, которая предоставляет убежище переселенцам из опасных регионов Украины", — рассказала Елена Ефремова-Курсик, президент "Хенкель" в Украине.

Пакет гуманитарной помощи от компании "Хенкель" и ее брендов Gliss, Syoss, Schauma и Fa был направлен непосредственно территориальным общинам пострадавших регионов и предоставлен для распространения благотворительным фондам и волонтерским движениям.

В рамках корпоративных гуманитарных проектов, гуманитарных инициатив корпоративных волонтеров "Хенкель" из Украины и стран ЕС, сети международных партнеров компания "Хенкель" и ее бренды продолжают оказывать помощь больницам, пострадавшим от войны украинцам и громадам, приютам для беженцев, волонтерским движениям, фондам и благотворительным организациям, учреждениям для детей, оставшихся без родительской опеки.

В начале войны глобальная компания Henkel осудила нападение войск Российской Федерации на Украину и поддержала призыв международного сообщества немедленно вывести российские войска с территории Украины. Впоследствии компания официально заявила о прекращении деятельности в РФ.