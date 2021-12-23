Интерактивные панели от Samsung: обучение в школах и проведение конференций в офисах выходят на новый уровень

Интерактивные панели от Samsung позволят значительно расширить возможности работы в офисах, а также помогут улучшить качество образования в школах

Компания Samsung Electronics постоянно совершенствует свою продукцию, и особое внимание в этом направлении уделяется производству образовательной и развивающей продукции. Интерактивные панели как раз входят в этот сегмент. Причем подойдут они не только для обучения в школах, но и для развития корпоративных отношений в компаниях.

Яркие идеи теперь услышат все

Зачастую в компаниях возникают трудности во время организации и проведения совещаний, поскольку члены команды не имеют возможности ярко преподнести свои идеи и донести их руководству и коллегам. Благодаря интерактивной панели Samsung Flip можно значительно повысить эффективность командной работы.

Причем всего за несколько минут с ее помощью вы превратите обычный кабинет в зал для совещаний. Это достигается благодаря специальной подставке на колесиках, которая поможет переместить Samsung Flip в любую точку офиса. Это преимущество будет очень полезным для компаний, у которых офисы не очень большие и нет возможности стационарно установить панель на одном месте.

Samsung Flip объединил в себе преимущества обычных бумажных флипчартов и офисных досок, что помогает сохранить ощущение традиционного письма. Новая интерактивная панель позволяет поделиться результатами, добавить примечания, а также переместить фрагменты. Причем главным преимуществом является возможность писать и рисовать одновременно нескольким пользователям. Приятным бонусом будет также функция поиска, которую можно использовать прямо во время работы на доске.

И забудьте о долгих настройках и обучении перед началом работы. Samsung Flip очень прост в использовании, а интуитивный интерфейс будет понятен абсолютно каждому пользователю.

Уровень проведения конференций значительно улучшится

Во время совещания сразу четыре участника встречи смогут сделать пометки, а также писать или рисовать на панели. Более того, каждый пользователь может выбрать себе собственный стиль написания для того, чтобы его можно было быстро идентифицировать. Все это отобразится на очень качественном дисплее с разрешением UHD.

По словам исполнительного вице-президента подразделения визуальных дисплеев компании Samsung Electronics Сон-ги Кима, часты случаи, когда ценные идеи сотрудников той или иной компании остаются неуслышанными или нет возможности высказать свои идеи. Все это происходит из-за не совсем удобно организованного пространства для совещаний.

"Трудно представить современный динамичный бизнес без мощных и гибких технологий. Мы уверены, что интерактивная панель Samsung Flip значительно повысит эффективность совместной работы во время совещаний и мозговых штурмов", – добавил один из руководителей Samsung Electronics.

Все данные – под защитой

Samsung Flip располагает целым набором портов и беспроводных интерфейсов, чтобы подключать внешние устройства, что добавит еще большей интерактивности. Это позволит вести трансляцию совещания прямо на подключенные персональные компьютеры, смартфоны или же на планшеты. Причем качество изображения будет на высоком уровне. Для того чтобы провести совещание, пользователям абсолютно не нужны стилусы или другие устройства, поскольку они могут писать на доске пальцами, а стирать все – ладонью. Для таких операций доступно 20 страниц.

Как только ваше совещание закончено, вся информация о нем будет сохранена в специальной базе данных. Потому забудьте о каких-либо конспектах. Более того, просмотреть сохраненный контент смогут только те пользователи, доступ которым открыт. Таким образом, сохраняется полная конфиденциальность конференции. Отправить нужный сохраненный контент кому-либо также очень просто с помощью электронной почты, а еще его можно сохранить на флешку, используя USB-порт.

Интерактивная панель для больших конференц-залов

По сравнению с моделью на 55 дюймов, Flip 65″ имеет еще больше функций. Интерактивная панель на 65 дюймов очень быстро откликается на нажатия, что значительно ускорит работу всего коллектива. Она рассчитана на проведение мероприятий в больших конференц-залах, но также ее с успехом можно использовать в переговорных комнатах. Помимо этого, Flip 65″ будет очень эстетично выглядеть в любом помещении, поскольку для него сделали специальное крепление без зазора. То есть между стеной и самим устройством не будет никакого пространства.

Пользователей также порадует специальный режим Brush, который позволит специальным инструментом "кисть" нарисовать фактически любое изображение, как будто его создали на бумаге обычной кистью для рисования. Более того, можно даже выбрать режим рисования акварелью или же масляными красками.

Обучение в школах с интерактивной панелью станет более интересным

Модель Samsung Flip 85″ создавалась прежде всего для обучения. Она облегчит работу учителя, который сможет вывести занятия с учениками на абсолютно новый уровень. С ее помощью можно устроить совместное творчество на уроках рисования, а также редактировать созданные изображения. На самой панели можно использовать любые шаблоны и инструменты. Например, есть календари-графики и стратегические доски для планирования.

Преподаватель может без проблем подключить к Flip 85″ свои персональные гаджеты – смартфоны или же планшеты. Также есть возможность подключения персонального компьютера, а потому контентом пользователь будет управлять чуть ли не в режиме реального времени.

Большой дисплей, поддерживающий разрешение UHD, полностью погрузит всех участников в образовательный процесс, позволив одновременно 10 пользователям что-либо написать на доске. Для этого стоит лишь подключиться к процессу с помощью смартфона, планшета или ПК. К тому же сразу после урока ученики смогут получить весь контент, который отображался на доске во время занятия.

Безопасность детей – прежде всего

Еще более современный Samsung Flip 75″ сможет погрузить всех учеников в увлекательную среду обучения с помощью большого количества программного обеспечения.

Немаловажным во время работы в классе является и то, что Samsung Flip 75″ имеет антимикробное покрытие. Это поможет ученикам и преподавателям сосредоточиться исключительно на учебе, не беспокоясь о своем здоровье. В вопросах безопасности Samsung пошел еще дальше, обернув Flip 75″ специальной пленкой, что исключит рассыпание осколков, если экран случайно упадет и разобьется.

С помощью встроенного слота OPS (Open Pluggable Specification) эту интерактивную панель можно подключить к школьным образовательным системам, а потому Flip является централизованным источником для обучения в классе. Она даже поможет провести пожарные учения в школе с помощью интерактивных функций. А поддержка веб-браузера позволит преподавателю прямо через Flip искать нужные материалы в Интернете.