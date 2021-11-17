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Грипп: что нужно знать, чтобы предотвратить негативные последствия

Актуально
17 ноября, 14:22
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Как противовирусная терапия на основе лекарственных средств может помочь противостоять вирусу гриппа, не допустить осложнений и смягчить последствия ОРВИ
/ Фото: freepik.com

До 5 миллионов случаев тяжелой болезни и до 690 тысяч смертей. Такова ежегодная "жатва" сезонного гриппа в мире. По данным ВОЗ, в Европе, и Украина не исключение, за сезон – осенью и зимой – заболеванию гриппом подвергается от 5 до 15% населения.

Но в период коронавируса о гриппе почти забыли. И действительно, в прошлом году, когда по всему миру действовали карантинные ограничения, случаев сезонного гриппа фиксировали сравнительно мало. В этом же году люди возвращаются к привычной жизни – в офисы, рестораны, кафе – и грипп снова обретает силу.

Обычно этот вирус поражает верхние дыхательные пути, бронхи, иногда легкие. В некоторых случаях возникают осложнения. Например, сердечная недостаточность или пневмония, которая через несколько дней может закончиться летально. Однако в этом году даже обычный "легкий" грипп может оказаться слишком опасным, если он присоединится к коронавирусной инфекции.

Поэтому, по мнению врачей, важной стратегией смягчения последствий респираторных вирусных инфекций является противовирусная терапия на основе лекарственных средств. Сегодня в наших аптеках представлен широкий ряд противовирусных препаратов, в том числе оригинальных украинских. К примеру, "Амизон®", который пользуется доверием у покупателей. И это не случайно, ведь его эффективность против целого ряда респираторных вирусов, включая грипп типа А и В, доказана доклиническими и клиническими исследованиями не только украинскими учеными, но и международными исследователями из США, Германии, Австрии и Великобритании.

Особенность этого препарата в механизме его действия. "Амизон®" – это препарат прямого действия, который влияет на сам вирус, то есть именно на причину болезни, а не просто облегчает ее симптомы.

Ученые, исследовавшие препарат, доказали, что активное вещество "Амизона®" (йонид энисамиума) подавляет РНК-полимеразу вируса гриппа. Это позволяет снизить размножение вирусов и помогает эффективному восстановлению больных.

Сегодня "Амизон®" представлен не только в Украине, но и в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и других странах.

Несмотря на то, что современная фармацевтика шагнула стремительно вперед и у нас есть качественные препараты от различных недугов, болезнь лучше предупредить. В первую очередь во время сезонной вспышки инфекции необходимо соблюдать противоэпидемические меры: избегать большого скопления людей, носить маски, держать социальную дистанцию и часто мыть руки. Кроме того, профилактика ОРВИ должна быть направлена на повышение защитных сил организма. Среди них, в первую очередь, занятия физкультурой, закаливание, прогулки на свежем воздухе, 8-часовой сон и сбалансированное питание. В периоды сезонного гриппа в рацион следует добавить продукты с высоким содержанием витамина С – это квашеная капуста, клюква, лимоны, киви, мандарины, апельсины, грейпфруты и природные фитонциды.

Но если все-таки почувствовали, что заразились, то при первых симптомах следует обратиться к врачу.

Реклама лекарственного средства. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и ознакомьтесь с инструкцией на лекарственное средство.
Р.П. RU/6493/01/01 RU/6493/01/02 (приказ МОЗ Украины от 14 мая 2021 г. № 938.).
Производитель: АО "Фармак", 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63.
тел.: +38 (044) 496-87-87/e-mail: [email protected] /веб-сайт: www.farmak.ua
УКР/ПРОМО/11/2021/АМИ/СН/002

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