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"Евровидение 2022" – как оценивают шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе

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10 мая, 12:20
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Stefania группы Kalush Orchestra уже заняла высокие места в европейских хит-парадах и стала трендом в TikTok

Уже сегодня в итальянском Турине начнется 66-й песенный конкурс "Евровидение 2022". Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefania, которую лидер коллектива Олег Псюк посвятил своей маме. За время полномасштабного вторжения России в Украину песня уже заняла высокие места в европейских хит-парадах и стала трендом в TikTok.

Аналитики Parimatch Ukraine предсказывают украинцам уверенную победу в конкурсе. Первый легальный букмекер оценивает вероятность победы группы из Украины в рекордные 73%. Главными конкурентами украинцев на "Евровидении" Parimatch Ukraine считает участников из Великобритании, Италии и Швеции. Заряжай на "Евровидение"!

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 мая. Конкурс будет транслироваться на канале "UA:Культура" и на диджитал платформах "Суспільне мовлення".

Напомним, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский вещательный союз лишил Россию права участвовать в "Евровидении-2022", а самих россиян – возможности голосовать за победителя конкурса.

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