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Двойной кешбек: программы лояльности АЛЛО Гроші и Fishka стали доступны одновременно при покупке

Актуально
23 декабря, 11:41
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Теперь клиенты АЛЛО могут одновременно воспользоваться двумя разными программами лояльности – АЛЛО Гроші и Fishka, которые действуют в АЛЛО. Их можно соединить во время одной покупки: списать накопившийся кешбек с двух программ лояльности, а также получить новый сразу на оба счета.

Ранее клиенты должны были выбрать только одну из программ лояльности во время покупки: или АЛЛО Гроші, или Fishka. Теперь покупатели могут списать и получить кешбек по двум программам лояльности одновременно.

"Это уникальное для украинского ритейла предложение – в одном чеке соединить списание кешбека сразу по двум программам лояльности и начислять кешбек также на два счета: собственный и коалиционный. АЛЛО стала первой компанией, которая предлагает такую возможность своим клиентам. Для нас важно предоставлять наиболее выгодные предложения и каждый раз удивлять клиентов. Покупать в АЛЛО – всегда вдвойне выгодно!" – отметил Артур Матковский, директор по маркетингу АЛЛО.

В данный момент воспользоваться двумя программами лояльности одновременно, а именно – списать и начислить кешбек во время покупки, могут покупатели в офлайн-магазинах АЛЛО; однако совсем скоро эта опция станет доступной и для клиентов, которые делают покупки на сайте аllo.ua.

Как воспользоваться программами лояльности АЛЛО Гроші и Fishka одновременно:

  1. Выбрать товар в АЛЛО.
  2. Перед оплатой товара сообщить продавцу, что желаете воспользоваться обеими программами лояльности – АЛЛО Гроші и Fishka.
  3. Продавец спишет и/или начислит кешбек по номеру телефона покупателя.
  4. Наслаждаться выгодными покупками и полученным кешбеком.

Возможность воспользоваться двумя программами одновременно недоступна в случае оплаты товара юридическим лицом путем безналичного расчета и в случае оплаты товара частями или в кредит.

АЛЛО предлагает своим клиентам программу лояльности АЛЛО Гроші с 2020 года, в 2021 году состоялся перезапуск и обновление программы. АЛЛО Гроші начисляются как кешбек от покупок, а также за другие активности клиентов. АЛЛО Грошима клиенты могут оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны): каждая 1 единица АЛЛО Грошей равна 1 гривне.

Также АЛЛО является партнером единой всеукраинской коалиционной программы лояльности Fishka с 2013 года. Присоединиться к программе Fishka можно при покупке в АЛЛО на сумму от 500 гривен или у одного из партнеров программы. Во время расчета в магазинах АЛЛО и allo.ua на карту Fishka можно получить кешбек 0,5% от стоимости смартфонов, электроники, автотоваров, товаров для дома и детей и т.д. и 5% от стоимости аксессуаров.

Подробности акции и детали одновременного использования обеих программ лояльности можно узнать на сайте https://allo.ua/ua/promo/open/fishka/ и по бесплатному номеру телефона контакт-центра АЛЛО: 0-800-300-100.

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