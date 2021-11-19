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Две недели "черных" скидок на гаджеты ОРРО. Игра началась!

Актуально
19 ноября, 16:45
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Хотите купить новый смартфон, смарт-часы или наушники со скидкой? Черная пятница для фанатов бренда ОРРО уже началась и продлится две недели – до 29 ноября

Кто же не любит пятницу? Особенно последнюю пятницу ноября, "черную" от скидок и предложений любимых брендов. ОРРО AED Украина тоже не стоит в стороне от глобальной распродажи года и объявляет для украинских пользователей скидки на свои гаджеты. А главное – для фанов бренда ОРРО "черная пятница" продлится две недели, с 16 по 29 ноября.

Акция будет распространяться на весь набор гаджетов для полноценной технологической жизни в стиле смарт!

Смартфоны

ОРРО А53: быстрый и продуктивный помощник для повседневной жизни

OPPO А53 — это первый смартфон в своем ценовом сегменте, имеющий дисплей с частотой обновления 90 Гц. Легкий и сверхтонкий OPPO A53 удобно умещается в руке, но выносливости аккумулятора на 5000 мАч в паре с 18 Вт быстрой зарядкой хватает, чтобы быть готовым ко всему. Например, к съемке крутых кадров на тройную камеру, состоящую из 13 Мп основной камеры, 2 Мп камеры глубины и 2 Мп макрообъектива. А мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon и технология Anti Lag еще больше расширяют возможности смартфона.

Старая цена: 5999 грн. → Новая цена: 4699 грн.

ОРРО А74: всегда надежный, всегда плавный

Смартфон обеспечивает поразительную производительность и скорость благодаря мощному процессору и большому объему памяти: 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. 5000 мАч аккумулятор позволяет оставаться на связи, а 33 Вт быстрая зарядка гарантирует 54% заряда всего за 30 минут. Тройная камера, состоящая из 48 Мп основной камеры, 2 Мп камеры глубины и 2 Мп макрообъектива, а также множество АI функций помогают увидеть мир во всех деталях. Кроме того, ОРРО А74 позволяет пользователю самостоятельно регулировать объем оперативной памяти и добавить до 3 Гб дополнительной оперативной памяти с помощью технологии RAM+ от ОРРО. Технология работает благодаря алгоритму расширения кеш-памяти RAM. Пользователи могут сами выбрать количество гигабайтов, которые будут добавлены к основному количеству RAM.

Старая цена: 7999 грн. → Новая цена: 7222 грн.

ОРРО Reno5 Lite: запечатлевает памятные моменты

ОРРО Reno5 Lite с 48 Мп АI квадкамерой предлагает множество полезных функций для фото- и видеосъемки на основе искусственного интеллекта. Смартфон может похвастаться сверхбыстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0, мощным 4310 мАч аккумулятором и гарантирует максимально высокую производительность. Кроме того, модель оснащена технологией RAM+, позволяющей самостоятельно регулировать объем добавленной памяти: увеличить RAM на 5 ГБ и получить таким образом до 13 ГБ оперативной памяти. OPPO Reno5 Lite оснащен новейшими функциями для фото- и видеосъемки, такими как:

  • Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами одновременно);
  • AI Color Portrait Video (АI цветное портретное видео);
  • Monochrome Video (монохромное видео);
  • Dynamic Bokeh (динамическое боке);
  • Night Flare Portrait (портрет с ночной вспышкой) и т. д.

Старая цена: 9999 грн. → Новая цена: 8999 грн.

IoT-гаджеты

ОРРО Band: на страже активной жизни

Если вы не привыкли сидеть на одном месте и хотите держать себя в форме, ОРРО Band станут вашим верным помощником в самых разнообразных активностях. Даже в воде на глубине до 50 метров. Гаджет предлагает 12 спортивных режимов, а непрерывный мониторинг SpO2 обеспечивает стабильную защиту здоровья, отслеживая изменения уровня кислорода в крови даже во время сна.

Старая цена: 1199 грн. → Новая цена: 999 грн.

OPPO Watch Free: здоровый сон в ваших руках

Абсолютная новинка на украинском рынке OPPO Watch Free — гаджет, оснащенный инновационной технологией OSleep, помогающей существенно улучшить ваш сон. Часы отображают такие показатели, как средний уровень кислорода в крови во время сна, длительность и максимальный децибел храпа, мониторят четыре фазы сна и быстрое движение глаз, чтобы своевременно выявлять проблемы с дыханием, когда человек спит. А чтобы вы могли следить за достижением своих спортивных целей, часы предлагают более 100 профессиональных спортивных режимов, в том числе четыре режима для бега. Долгое время автономной работы OPPO Watch Free — 14 суток — можно продлить на целый день путем 5-минутной зарядки.

Старая цена: 2999 грн. → Новая цена: 2699 грн.

TWS наушники

ОРРО Enco Free2: выключи шум, включи мир

Беспроводные наушники ОРРО Enco Free2, настроенные в сотрудничестве со скандинавским Hi-Fi-гигантом Dynaudio, позаботятся о вашем непревзойденном аудиоопыте. Благодаря уникальной технологии с тройным микрофоном удается достичь шумоподавления до 42 дБ, а персонализированная функция усиления звука гарантирует качественное индивидуальное звучание. OPPO Enco Free2 также предлагают возможность дистанционного управления камерой двойным нажатием, улучшенный комфорт ношения и до 30 часов автономной работы.

Старая цена: 2999 грн. → Новая: цена 2599 грн.

ОРРО Enco W51: активное шумоподавление и стильный дизайн

ОРРО Enco W51 воспроизводят весь диапазон звуков с помощью алгоритма глубокого шумоподавления и 6 микрофонов. Благодаря функции активного шумоподавления никакие громкие звуки не помешают вам слушать музыку или общаться.

Старая цена: 2799 грн. → Новая цена: 2499 грн.

Наушники ОРРО Enco Air: идеальная мини-стереосистема

Стильный полупрозрачный дизайн защитного кейса, 24 часа работы аккумулятора и система АI шумоподавления делают ОРРО Enco Air очень желанной моделью. А дополняют преимущества быстрая зарядка, способная всего за 8 минут продлить время прослушивания еще на 8 часов, 12 мм композитные динамические титановые драйверы и усилители низких частот, которые направляют и усиливают каждый звук. ОРРО Enco Air — первые в мире TWS наушники, получившие сертификат высокой производительности с низкой задержкой от всемирно известной компании TÜV Rheinland.

Старая цена: 2222 грн. → Новая цена: 1699 грн.

OPPO Enco Buds: музыка нон-стоп целый день

OPPO Enco Buds поддерживают бинауральную передачу Bluetooth с низкой задержкой, благодаря чему удается достичь быстрого подключения и качественного звука. Наушники смогут сопровождать вас во всех активностях благодаря надежной защите от пыли и брызг, а также 24-часовой автономной работе, которую за 15 минут зарядки можно продлить до 6 часов.

Старая цена: 1199 грн. → Новая цена: 799 грн.

И еще одна новость для поклонников ОРРО: любимая акция "1 + 2 года" гарантии и негарантийного сервисного обслуживания для смартфонов ОРРО продлена до 31 декабря 2021 года. При покупке смартфона ОРРО до конца текущего года вы получите один год гарантийного сервиса и два года бесплатного обслуживания негарантийных случаев. Особые условия распространяются только на смартфоны бренда, приобретенные в авторизованных точках продаж ОРРО.

Узнать подробности акции и адреса авторизованных точек продаж можно, позвонив по номеру (080) 080-11-85, написав письмо на электронную почту или зайдя на официальный сайт ОРРО.

Посетите магазины наших партнеров: ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, Kyivstar, OPPOua.com, Rozetka, Vodafone и другие, чтобы успеть купить новенький смартфон, смарт-часы или наушники со скидкой. Спешите порадовать себя полезным гаджетом и приобрести подарки для своих близких!

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