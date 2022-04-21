Дроны и тепловизор: украинский бизнес передал военную помощь защитникам

Компании группы Метинвест передали военным очередной транш помощи

Защитникам передали очередную партию военной помощи / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Около двух десятков дронов, тепловизор и прибор ночного видения передала группа Метинвест Рината Ахметова Вооруженным силам Украины.

Соответствующую помощь получат защитники на востоке Украины. Запрос на оборудование получен от военных, защищающих Донецкую и Луганскую области.

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По словам советника главы Киевской областной военной администрации Олега Матвиенко, бизнес оперативно среагировал на просьбы местных властей.

"За несколько дней купили дроны, тепловизоры, ночники. Передаем это Вооруженным силам в Донецкой и Луганской области, с утра уже будет на боевых позициях", – рассказал Матвиенко.

Длительная поддержка

Это не первая партия военной помощи от Метинвеста. Компания бесплатно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны. Еще 10 тыс. бронежилетов приобретены за границей в рамках закупки готовых средств защиты.

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На днях на фронт отправлен четвертый транш из 2700 бронежилетов и касок военным киевского и харьковского направлений. Суммарно военные получили более 4000 комплектов защитного снаряжения.