Для здоровья и красоты: лучшие советы для подарка на День святого Валентина

Специально ко Дню святого Валентина мы подготовили подборку полезной техники, чтобы облегчить вам поиск подарков для своей второй половинки

Что подарить на День Святого Валентина / Фото: Коллаж: Сегодня

Для удобства выбора мы разделили предложенные подарки на четыре категории, в каждой из них представлены варианты, подходящие и женщине, и мужчине.

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Пословица гласит: "Здоровье не купишь". Но его можно подарить. Смарт-часы не только позволяют следить за вашим самочувствием, но и дают советы, анализирую ваш образ жизни. Поэтому в современных реалиях это практически предмет первой необходимости.

Смарт-часы Amazfit GTR 3 (4499 грн)

Модель Amazfit GTR 3 изготовлена из легкого и прочного авиационного алюминия и оснащена AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма HD-качества.

Очень удобно, что дисплей можно персонализировать с помощью 150 различных циферблатов. Фактически вы можете менять картинку на экране под свое настроение чуть ли не ежедневно.

Можно добавить анимированные циферблаты. Например, нежно-розовый Paper Love символизирует искреннюю любовь, а элегантный Digital Rainbow создан для романтического настроения.

Смарт-часы Amazfit могут стать особенно приятным сюрпризом, если на них будет персональный циферблат, прежде чем они будут вручены. Так, можно загрузить одну из ваших любимых фотографий в качестве фона, чтобы сделать подарок для любимого человека еще более уникальным и желанным.

К тому же дизайн смарт-часов позволяет носить их как со строгим костюмом, так и с удобным худи. Так что модель GTR 3 подойдет и бизнесмену, и студенту.

От одной зарядки GTR 3 может проработать до трех недель в экономном режиме благодаря аккумулятору на 450 мА·ч.

Но самая главная фишка – это широкий арсенал функций для фитнеса и здорового образа жизни. Вот главные опции GTR 3:

измерение сразу нескольких показателей здоровья в одно нажатие: уровня насыщенности крови кислородом, уровня стресса, частоты сердечного ритма и дыхания. Можно отслеживать пульс даже во время плавания или тренировки в зале;

еженедельные отчеты о самочувствии на основе данных о физической активности (PAI);

функция мониторинга сна и частоты дыхания во время сна, а также рекомендации по улучшению привычек, связанных со сном;

трекинг менструального цикла:

GPS, отслеживающий ваше местонахождение с помощью пяти спутниковых систем, четкое определение маршрута и расстояния до финиша;

система Virtual Pacer, помогающая поддерживать темп бега и оптимизировать прогресс с помощью алгоритма PeakBeats;

более 150 спортивных режимов и умное распознавание 8 видов спортивной нагрузки;

водонепроницаемость (5 АТМ) на глубине до 50 метров, это позволяет не снимать смарт-часы во время принятия душа или плавания;

функция регулярных уведомлений, напоминающая о физической активности, гидробалансе и т. д.

Также удобно, что смарт-часы от Amazfit совместимы с Android- и iOS-устройствами, поэтому можно синхронизировать данные с Apple Health, Google Fit, Strava, Relive, Runkeeper и TrainingPeaks.

Специально ко Дню святого Валентина на смарт-часы Amazfit GTR 3 действует скидка. До 14 февраля модель будет стоить 4499 грн вместо 4999 грн. Приобрести ее можно по этой ссылке.

Смарт-часы Amazfit Bip U (1399 грн)

Модель Bip U, наверное, больше подойдет девушкам, ведь она более компактна и чем-то напоминает Apple Watch, только раз в 10 дешевле. Но и на мужской руке она не будет выглядеть инородным телом благодаря своему стильному дизайну. В этом особенность смарт-часов.

Amazfit Bip U имеет цветной 1,43-дюймовый дисплей с разрешением 320 х 302, благодаря которому изображение остается четким и ярким даже на солнце. Пользователю доступно 50 циферблатов, а еще можно размещать как заставку свои фотографии.

Кстати, модуль циферблата можно персонализировать по своему желанию. То есть вы можете вынести на главный экран только те данные, которые вам нужны.

Батарея на 230 мА·ч позволяет Bip U держать заряд до 9 дней в стандартном режиме и до 5 в режиме интенсивного использования.

Как и GTR 3, Bip U имеют целый набор функций для здорового образа жизни. Часы могут отслеживать фазы сна, пульс, сердцебиение, насыщенность крови кислородом, уровень стресса и предупреждать, если какой-то из показателей выходит за пределы нормы.

А еще вы еженедельно будете получать отчет о состоянии вашего здоровья на основании системы PAI. Исследование показало, что при поддержании PAI на уровне выше 100 снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивается средняя продолжительность жизни.

Часы поддерживают более 60 спортивных режимов. Помимо привычных бега, плавания, велотренажера, можно найти достаточно экзотические танец живота, зумбу, сквэр-данс и даже йогу с охотой и рыбалкой.

Bip U имеют водонепроницаемы при погружении на глубину до 50 метров, так что в них смело можно заниматься в бассейне.

Как и в случае со старшей моделью, на Bip U специально ко Дню святого Валентина действует скидка. До 14 февраля они будут стоить 1399 грн вместо 1599 грн. Приобрести Bip U можно по этой ссылке.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Беспроводные наушники Xiaomi redmi buds 3 pro (1584 грн)

На рынке очень много различных беспроводных наушников, но одни отпугивают ценой, другие – малоизвестным брендом. Отличной альтернативой станут Xiaomi redmi buds 3 pro. Они отличаются приемлемым ценником и узнаваемым брендом.

Но на этом их достоинства не заканчиваются. У Redmi buds 3 pro отличный звук и удобный форм-фактор, благодаря чему они крепко держатся в ухе и обеспечивают великолепную звукоизоляцию. Кстати, пользователи пишут, что именно такая форма лучше прячется под шапку зимой.

При этом модель имеет технологию двойного активного шумоподавления, позволяющую снизить шум фона до 98%.

А входящий в комплект кейс действует как резервный аккумулятор, обеспечивая дополнительное питание для наушников, поэтому время использования гарнитуры достигает примерно 28 часов.

Портативная колонка JBL Flip 6 (3999 грн)

Лишний раз представлять портативную колонку не нужно. Это незаменимый девайс для летнего отдыха на природе, но ее можно использовать и во время занятий в тренажерном зале.

Колонка JBL Flip 6 с защитой от воды и пыли работает от аккумулятора до 12 часов, обеспечивая мощный звук.

Кстати, за качественный звук отвечают двойные пассивные радиаторы, дающие глубокий бас, низкочастотный динамик и отдельный твиттер для лучшего воспроизведения высоких частот.

Flip 6 поддерживает совместимость с Android- и iOS-устройствами, а также может подключаться сразу к нескольким источникам по Bluetooth. А с помощью функции PartyBoost можно объединить несколько колонок и получить невероятно объемный звук.

Бонус – девять различных цветов! Точно можно подобрать под свой стиль.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Гриль Tefal OptiGrill (5999 грн)

Незаменимая вещь на вашей кухне, если вы любите барбекю, но не всегда есть возможность выбраться на природу. А с помощью гриля можно делать стейки и шашлык не выходя из дома!

TEFAL OptiGrill имеет шесть программ для приготовления различных блюд: гамбургер, птица, тосты, колбасы, красное мясо, рыба. Помимо этого, можно задавать любую температуру с помощью ручного режима.

Конечно же, фишкой модели является индикатор прожарки мяса. Гриль определит толщину и в процессе приготовления просигнализирует вам, насколько готов ваш стейк. А вы уже выберете, хотите вы сегодня medium rare или well done.

Съемные пластины имеют антипригарное покрытие, поэтому не нужно использовать при жарке масло, а это еще один шаг к полезной пище.

Мультипечь Gorenje AF1409DB (2499 грн)

Этот кухонный девайс точно подойдет хозяйкам, которые любят побаловать себя вкусной и здоровой пищей.

Помимо работы в режиме фритюрницы, мультипечь Gorenje умеет выпекать сладкие десерты и даже жарить орехи. Она имеет девять автоматических программ. Можно регулировать температуру и вручную в диапазоне 80-200 °C.

Огромный плюс – возможность получить аппетитную корочку при минимальном использовании масла. Для приготовления блюда понадобится всего 5 мл масла. Поэтому еда, приготовленная в мультипечи, гораздо полезнее.

КРАСОТА

Триммер Philips Series 5000 (1499 грн)

Чтобы следить за своим внешним видом, необязательно несколько раз в неделю наведываться в барбершоп. Триммер Philips Series 5000 – это целый комплекс для стрижки волос на лице, голове и теле.

Триммер Philips имеет шесть ударостойких гребней различной высоты – от 1 мм до 16 мм. Также в комплекте идет насадка для ушей и носа и мини-триммер для создания ровного контура или выделения деталей бороды.

С его помощью можно не только привести в порядок бороду, но и подстричься в домашних условиях. А водонепроницаемость позволяет использовать триммер даже в душе.

Автостайлер Philips MoistureProtect BHB878/00 (3819 грн)

Всего за полчаса вы сможете получить салонную укладку не выходя из дома. Для этого вам не нужно мучиться с бигудями или плойкой, которая к тому же может пересушить волосы – и тогда вы рискуете получите не красивую прическу, а копну соломы на голове.

Автостайлер Philips MoistureProtect имеет интеллектуальную систему завивки, благодаря чему каждая прядь завивается отдельно. Вы можете выбрать одну из 27 настроек – от мягких волн до упругих кудрей.

А специальная технология контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах, поэтому они всегда будут защищены от перегрева.