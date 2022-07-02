Четыре района Донбасса получили гуманитарную помощь

Более 3,6 тысяч продуктовых наборов будут распределены среди жителей Донбасса

Фонд помогает украинцам с начала войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С каждым днем гуманитарная ситуация в Донецкой области накаляется. Из-за постоянных обстрелов оккупантов сотни тысяч жителей региона до сих пор остаются без электричества и централизованного водоснабжения.

Для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область очередной гуманитарный груз. Более 3,6 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди жителей Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов.

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В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего Фонд уже передал жителям Донбасса более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".