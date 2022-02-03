"Чайниз тайм": АЛЛО проводит Дни Китая и дает скидки 50%

Скидки на товары, диджитал-квест, чайная церемония – АЛЛО приглашает весело и с пользой отпраздновать китайский Новый год

1-12 февраля 2022 года национальный маркетплейс АЛЛО будет отмечать китайский Новый год с таким же размахом, как и в Китае, где это громкий и веселый праздник. АЛЛО инициирует проведение Дней Китая "Чайниз тайм" и приглашает присоединиться к масштабному празднованию. Клиентов ждут знакомство с Китаем и погружение в традиции этой страны, в частности, чайная церемония в магазинах АЛЛО МАХ, интересный диджитал-квест и, конечно же, скидки на товары.

Онлайн: ищите зверя и охотьтесь на скидки 50%

12 дней подряд в течение дня будет действовать уникальная для рынка техники и электроники скидка в 50% на один из товаров, причем каждый день это будет новое устройство, которое для клиентов АЛЛО "подготовил" один из 12 зверей китайского зодиакального цикла. Это будут скидко-квесты, в которых необходимо расшифровать категорию и найти товар по суперцене. Количество каждого вида товара – всего лишь 10 штук.

Как охотиться на скидку?

12 дней подряд один из зодиакальных зверей, начиная с Крысы, будет становиться символом товара с суперскидкой. Каждый день, в 12:00, в социальных сетях АЛЛО будет размещаться пост-загадка или ребус, в котором будет зашифрована определенная товарная категория. Чтобы ее узнать, необходимо разгадать загадку. Для пользователей мобильного приложения АЛЛО в течение дня будет появляться дополнительная подсказка про категорию акционного товара. Отгадав товарную категорию, нужно сразу же перейти на сайт allo.ua, открыть эту категорию и искать карточку товара со знаком зверя дня – именно его можно немедленно приобрести со скидкой 50%. Количество каждого акционного товара ограничено, поэтому он достанется только 10 самым быстрым клиентам. Какой именно товар был зашифрован, можно будет узнать на следующий день на странице allo.ua/ua/chinese-time.

Офлайн: скидки 30% посетителям АЛЛО в китайском образе

Костюмированные маскарады – одна из традиций празднования Нового года в Китае. 1-7 февраля АЛЛО дарит скидки до 30% на некоторые товары для посетителей, которые придут в магазины АЛЛО, АЛЛО МАХ и Mi Store в китайском этнокостюме или в образе, содержащем традиционную китайскую атрибутику.

С китайским аутфитом можно приобрести, например, наушники брендов Huawei, Amazfit, 1More, OPPO со скидкой 15% или техноаксессуары со скидкой 30%. Полный список товаров, доступных со скидкой для посетителей в китайском образе, доступен по ссылке: allo.ua/ua/events-and-discounts/chayniz-taym-v-allo-action/. Приходите в магазины АЛЛО в китайском стиле и совершайте покупки со скидкой до 30%. В акции принимают участие все магазины АЛЛО, АЛЛО МАХ та Mi Store.

"Чайниз тайм" в АЛЛО и китайские чайные церемонии

В магазинах АЛЛО MAX в Киеве, Львове, Днепре, Чернигове и Луцке состоится восемь чайных церемоний, которыми Китай славится на весь мир. Днем на входе в эти магазины посетителей будет встречать аниматор в китайском наряде, а в зоне Smart Home известный чайный мастер проведет чайную церемонию, расскажет историю чая и продемонстрирует, как правильно заваривать и пить китайский чай. Каждый раз запланирована новая локация проведения чайных церемоний, которые будут проходить с 17:00 до 20:00:

01.02 – Киев, АЛЛО МАХ, RESPUBLIKA PARK (Окружная дорога, 1);

02.02 – Киев, АЛЛО МАХ, ТЦ Городок (просп. Степана Бандеры, 23);

03.02 – Киев, АЛЛО МАХ, ТЦ Retroville (просп. Правды, 47);

04.02 – Чернигов, АЛЛО МАХ, ТРЦ HOLLYWOOD (ул. 77-й Гвардейской дивизии, 1В);

07.02 – Львов, АЛЛО МАХ, ТРЦ Victoria Gardens (ул. Кульпарковская, 226-А);

08.02 – Киев, АЛЛО МАХ, RESPUBLIKA PARK (Окружная дорога, 1);

09.02 – Днепр, АЛЛО МАХ, ТРЦ МОСТ-Сити (ул. Глинки, 2);

10.02 – Луцк, АЛЛО МАХ, ТРЦ ПортCity (ул. Сухомлинского, 1).

Чайная церемония длится до часа и рассчитана на 20 гостей. Принять в ней участие могут все желающие, причем бесплатно. Участие в этом событии можно соединить с удачными покупками со скидками. Приходите днем и релаксируйте в АЛЛО МАХ.

Справка

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более чем 140 городах Украины.

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