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Цены пробили дно – как проходит Черная пятница в АЛЛО

Актуально
22 ноября, 11:18
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К главной распродаже года интернет-магазин приготовил не только скидки до 50%, но и дополнительные бонусы

Black Friday состоится в эту пятницу, но многие ритейлеры уже начали предлагать широкий ассортимент товаров с дисконтом. В АЛЛО Черная пятница 2021 точно будет жаркой. Интернет-магазин порадует шопоголиков не только солидными скидками, но и рядом дополнительных бонусов, подготовленных специально к главной распродаже года.

Почему Черная пятница — это выгодно

Хотя традиция предновогодних распродаж возникла в США, постепенно чернопятничные скидки начали проникать и в нашу страну. Многие ритейлеры отходят от практики раздутых прайсов и перечеркнутых цен, предлагая клиентам действительно неплохие скидки. Ведь от распродаж выигрывает не только потребитель, но и сам ритейлер: благодаря дисконтам предприниматель может привлечь дополнительных покупателей, а также повысить доходы за счет большого оборота. А в этом году ожидается еще больший ажиотаж. Эксперты прогнозируют рост цен после распродажи из-за дефицита электроники. Так что если планируете обновить технику или порадовать близких топовым гаджетом, лучшего времени, чем сейчас, не будет.

Черная пятница в АЛЛО: неделя бешеных скидок уже началась

Национальный маркетплейс АЛЛО уже не первый год проводит для клиентов распродажу, приуроченную к Черной пятнице. В этом году покупателей ждут скидки до 50% и даже больше. Вот одни из наиболее интересных предложений от ритейлера:

  • фитнес-трекер Mi Smart Band 4 Black (NFC) — 599 499 грн;
  • робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro — 9999 7999 грн;
  • наушники Apple AirPods with Charging Case — 5299 4599 грн;
  • смартфон Poco X3 Pro 6/128G — 7999 6799 грн;
  • телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 — 11999 8999 грн;
  • смарт-часы Apple Watch SE 44 mm — 11199 9499 грн.

Черная пятница 2021: возможность купить желанный товар по доступной цене

Приобрести товары со скидкой можно будет как в онлайне, так и офлайн. Магазин АЛЛО беспокоится о здоровье клиентов, для обеспечения безопасности покупателей действуют особые "карантинные" предложения:

  • АЛЛО EXPRESS — бесплатная курьерская доставка день в день при наличии товара в магазине;
  • эксперт онлайн — во время видеозвонка сотрудник магазина ответит на все вопросы клиента, а также продемонстрирует особенности и возможности техники.

Не оттягивайте приобретение на последний момент: количество товаров на складах ограничено, а желающих порадовать себя топовым гаджетом много. Так что советуем уже сейчас перейти на сайт АЛЛО или посетить ближайший к вам магазин, чтобы приобрести качественную и недорогую технику!

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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