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АЛЛО разыграет по 2022 гривны для 100 счастливчиков

Актуально
16 декабря, 13:05
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АЛЛО проводит акцию "2022 гривны ждут вас". Выигранные бонусы можно потратить на покупки на сайте или в офлайн-магазинах АЛЛО

Встретить Новый год не просто с подарками, а и с приятным сюрпризом? Легко! 15 декабря в магазинах АЛЛО стартовала новогодняя акция и марафон новогодних подарков, во время которого АЛЛО разыграет среди своих клиентов 202 200 гривен АЛЛО Грошей.

Покупатели, которые с 15 по 31 декабря 2021 года приобретут в магазинах АЛЛО товары на сумму от 2022 гривен одним чеком, смогут принять участие в акции "2022 гривны ждут вас". 100 счастливчиков выиграют по 2022 гривны каждый в виде бонусов АЛЛО Гроши – в честь нового 2022 года!

Чтобы принять участие в акции необходимо:

1. Сделать покупку в офлайн-магазине АЛЛО на сумму от 2022 гривен до 31 декабря.

2. Зарегистрировать номер чека на https://allo.ua/ua/newyear-2022/.

3. Ждать результатов розыгрыша, которые опубликуют 18 января на сайте blog.allo.ua (в разделе "Акции и конкурсы").

17 января 2022 года компания рандомно определит 100 победителей, которые получат 2022 гривны АЛЛО Грошей на свой счет. Этот приятный бонус можно потратить во время следующих покупок в АЛЛО – как на сайте, так и в офлайн-магазинах.

АЛЛО Гроши — это программа лояльности для клиентов. Виртуальными АЛЛО Грошима можно оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны), продает который продавец АЛЛО непосредственно. Каждый 1 балл равен 1 гривне. Кроме этого, АЛЛО Гроши насчитываются как кешбэк от покупок, а также — 200 гривен на день рождения и 50 гривен за регистрацию в мобильном приложение.

Детальные условия акции, перечень магазинов, которые принимают участие в акции, можно узнать по номеру горячей линии: 0-800-300-100.

Справка. АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели и доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 140 городах Украины.

allo.ua – тицяй що хочеш!

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