5 идей романтического ужина от Artwinery

Праздничные блюда с бокалом идеального игристого специально ко Дню святого Валентина от компании, которая знает толк в романтике

День святого Валентина, или День всех влюбленных, – это самый романтический праздник в году. Это еще один повод признаться в любви близкому человеку или даже самому себе.

Как отпраздновать этот день, чтобы сделать его еще более романтичным? Конечно же, романтическим ужином с бокалом игристого – напитка всех влюбленных! Мы обратились к признанному эксперту в деле производства классических игристых вин – компании Artwinery – и составили 5 идеальных блюд с игристым для романтического вечера.

Ризотто с креветками

Легкое изысканное блюдо с рисом арборио, креветками, сыром пармезан и другими несложными ингредиентами. Идеально подавать с охлажденным игристым Artwinery Love Story Brut 18-месячной выдержки с тонким привкусом арбуза и белой смородины.

Премиальная линейка Artwine является примером мастерства виноделов и уникальных французских технологий. Все игристые вина производятся исключительно классическим методом шампенуа (Méthode Champenoise – как и все французские шампанские) и выдерживаются в бутылках от 18 до 60 месяцев. А специально разработанная линейка Love Story подарит незабываемые особенные моменты.

Салат с курицей, ананасом и сыром

Простой в приготовлении, этот салат станет идеальным решением блюда на вечер. Все, что вам понадобится – это куриное филе, ананас, сыр, кукуруза, грецкие орехи и легкий майонез. К такому салату рекомендуем открыть бутылочку Artwine Brut Rose 36 месяцев выдержки с яркими оттенками ягод.

Приятным дополнением станут бутерброды с красной или черной икрой – как вариант легких закусок.

Бифштекс из говядины

Настоящим ценителям сочного мяса придется по вкусу это блюдо. Тут важен правильный выбор деликатеса и приготовление. Для бифштекса лучше всего брать кусочки говяжьей вырезки, его нужно хорошо промариновать специями и обжарить на оливковом масле с добавлением красного сухого вина. Подавайте блюдо с картофелем, салатами и непревзойденным игристым "Артемовское Брют Розе Винтаж".

Поистине традиционная линейка игристых "Артемовское" вот уже на протяжении 30 лет стала выбором №1 в Украине. Произведенное по классической технологии, проверенное временем и поколениями, это игристое является неотъемлемой частью любого праздника и особенных моментов жизни. Дизайн бутылки "Артемовского Винтаж" – это целое произведение искусства, а 36-месячная выдержка дает насыщенный вкус и аромат.

Чизкейк

Этот американский десерт завоевал популярность и считается одним из лучших блюд. Чтобы его приготовить, нужно немного усердия и терпения, но вы всегда можете заказать его в любимом ресторане. А подойдет к нему изысканное игристое "Артемовское красное полусладкое" с тонами спелой смородины, вишни и нотками чернослива и шоколада.

Шоколадное фондю с фруктами

Прекрасным завершением вечера станет этот великолепный десерт. Черный шоколад, сливки, фрукты или ягоды – вот все ингредиенты, которые понадобятся вам для приготовления шедевра. Не забудьте украсить все это бокалом игристого Artwine White Semi-Sweet 18-месячной выдержки с мягкими освежающими тонами спелых сочных фруктов.

Стоит отметить, что производство ARTWINERY – единственное в Украине, где игристое создается по классическому методу и в той же климатической зоне, что и в регионе Шампань, Франция. Выдержка происходит непосредственно в бутылках и длится от 9 до 60 месяцев, благодаря чему напиток развивает свою ароматику и приобретает насыщенный интересный вкус. Вся эта магия выдержки рождается в большой подземной галерее, где игристое насыщается пузырьками под классическую музыку Моцарта.

Создавать свои особенные моменты жизни просто, для этого не требуется особый повод. Все, что нужно – это зайти в интернет-магазин Artwinery и выбрать свое настроение.