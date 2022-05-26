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Жители Вышгородского района получили продукты от Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 мая, 14:44
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Очередная тысяча наборов с продуктами первой необходимости была доставлена в Киевскую область
Гуманитарная помощь для Вышгородского района
Гуманитарная помощь для Вышгородского района / Фото: Коллаж: Сегодня

С началом войны Киевщина одна из первых приняла на себя вражеский удар. Более месяца мирные жители находились под ежедневными обстрелами. Кое-где без тепла, газа, света, запасов еды и питьевой воды.

Для того чтобы не допустить гуманитарного кризиса, Фонд Рината Ахметова на протяжении трех последних месяцев доставляет в Киевскую область грузы с продуктовыми наборами.

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За это время гуманитарную помощь получили 26,5 тысячи жителей области. В частности, жители Бучи, Гостомеля, Макарова, Мощуна, Горенки и других населенных пунктов, наиболее пострадавших от военных действий со стороны агрессора.

Очередная тысяча наборов с продуктами первой необходимости была доставлена в Вышгородский район, который также претерпел значительные разрушения. В их состав вошли продукты длительного хранения:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

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Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

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