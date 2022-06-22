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Жители Херсонщины получили гуманитарный груз от проекта "Спасаем жизнь"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 июня, 16:40
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Продукты первой необходимости доставлены в села Кочубеевской сельской территориальной громады
Жители сел Кочубеевской территориальной громады получили продуктовые наборы
Жители сел Кочубеевской территориальной громады получили продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 2 000 упаковок с продуктами первой необходимости доставлены в села Кочубеевской сельской территориальной громады в рамках проекта "Спасаем жизнь", реализуемого группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

В марте все они попали под оккупацию российских войск. Более месяца люди жили без света и имели проблемы с водоснабжением. Впоследствии Вооруженные силы Украины освободили эту территорию от врага, однако она до сих пор остается в непосредственной близости к местам, где ведутся боевые действия.

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Сейчас в селах общины восстанавливают нарушенную инфраструктуру и постепенно налаживают поставки товаров.

Все больше украинцев получают помощь в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который сегодня объединил почти 90 компаний-доноров из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Отметим, что с начала реализации проекта "Спасаем жизнь" в регионы Украины доставлено 3146 тонн наборов первой необходимости, более 1000 тонн из них поступили в Кривой Рог. Всего 15 000 продуктовых наборов уже переданы Криворожской военной администрации, а 15 600 пакетов доставлены в Кетрисановскую, Глеюватскую, Лозоватскую, Петровскую, Карповскую, Новолатовскую и Широковскую территориальные громады.

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