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Жители Донетчины получили более 4 тыс. продуктовых наборов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 июня, 10:48
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Жители двух районов Донетчины получили 4 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова
Жители Донетчины получили помощь
Жители Донетчины получили помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С началом полномасштабного вторжения гуманитарная ситуация в Донецкой области значительно ухудшилась. Оккупанты день и ночь обстреливают мирные города и поселки, разрушая жилые дома, больницы, детские сады и школы. Из-за повреждений объектов инфраструктуры часть населенных пунктов остается без газа, света и централизованного водоснабжения. Часто для того, чтобы выжить, люди вынуждены готовить еду на костре у своих домов.

Понимая сложную гуманитарную ситуацию в регионе, Фонд Рината Ахметова отправил в Донецкую область очередной груз из более 4 тыс. продуктовых наборов. Они будут распределены между населенными пунктами Бахмутского и Покровского районов по координации с Донецкой областной военной администрацией.

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В состав наборов вошли продукты длительного хранения:

  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • тушеное мясо;
  • паштет и печенье.

В целом, Фонд уже передал жителям Донетчины более 55 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн человек. Более 1,2 млн из них были охвачены Фондом, остальные — бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов — Спасение жизней".

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