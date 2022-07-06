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Жители Бахмутского района получили очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 июля, 12:03
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В одну из самых горячих точек Донецкой области привезли более 1,8 тысячи продуктовых наборов
В Донецкую область привезли очередную партию продуктов от Фонда Рината Ахметова
В Донецкую область привезли очередную партию продуктов от Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодня Бахмутский район остается одной из самых горячих точек на карте Донецкой области. Каждый день мирные жители страдают от вражеских авианалетов, бомб и снарядов.

Понимая сложную ситуацию в регионе и первоочередные потребности населения, Фонд Рината Ахметова отправил в Донецкую область еще один груз с гуманитарной помощью. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов получат жители населенных пунктов Бахмутского района.

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В состав наборов вошли продукты длительного хранения:

  • сахар;
  • мука;
  • макароны;
  • крупа;
  • консервированная фасоль;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

В общей сложности фонд уже передал жителям Донбасса более 63 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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