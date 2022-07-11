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Жители Авдеевки получили уже 18,5 тысячи продуктовых наборов от гуманитарного проекта "Спасаем жизни"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 июля, 14:56
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Эти продукты крайне необходимы людям, которые вынуждены жить в подвалах и готовить еду на улице
Жителям Авдеевки доставлено более 18 тысяч наборов с продуктами питания
Жителям Авдеевки доставлено более 18 тысяч наборов с продуктами питания / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Авдеевки получили уже 18,5 тысячи продуктовых наборов от гуманитарного проекта "Спасаем жизни". Эти наборы крайне необходимы людям, буквально живущим в подвалах и готовящим еду на уличных кострах.

В каждой упаковке – набор продуктов длительного хранения:

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  • мука;
  • крупы;
  • макароны;
  • масло;
  • мясные консервы;
  • рыбные консервы;
  • сахар;
  • сгущенное молоко.

Доставлять помощь людям начинают, как только в городе становится относительно тихо, а обстрелы немного утихают, ведь совсем тихо там не бывает никогда. Развозят наборы сотрудники Авдеевского коксохимического завода Группы Метинвест.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизни" был основан компаниями Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. За четыре месяца его существования помощь от проекта получила 122 551 человек в разных регионах Украины – вынужденные переселенцы, жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения, семьи мобилизованных сотрудников предприятий Метинвеста и льготных категорий работников.

Также гуманитарная миссия проекта охватила более 30 тысяч ветеранов предприятий компании, находящихся на пенсии: для пожилых людей такая помощь – это значительная экономия семейного бюджета и времени в поисках самых необходимых продуктов.

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