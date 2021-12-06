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Жена Лещенко снова выступит в Москве

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
6 декабря, 18:38
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Предыдущее выступление Топольской в Москве 8-9 мая возмутило активную часть украинского общества

Московский клуб Mutabor анонсировал на 18 декабря новое выступление Анастасии Топольской – жены бывшего журналиста и депутата, а ныне блогера, близкого к Банковой, Сергея Лещенко.

Об этом говорится на сайте московского клуба, сообщает "Главком".

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Эту информацию подтверждает агентство Resident Advisor, которое занимается организацией московского выступления Топольской (DJ Nastia).

На данный момент страница с анонсом выступления Топольской в Москве не доступна, однако скрин анонса опубликовало издание "Буквы".

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Предыдущее выступление Топольской в Москве 8-9 мая возмутило активную часть украинского общества.

Комментируя майскую поездку жены в Россию, Лещенко заявил, что она стала жертвой спланированных атак "информационных киллеров, выполняющих заказы олигархов", с которыми Лещенко "воюет".

Ранее СМИ сообщали, что с ноября Лещенко стал куратором информационной политики Офиса президента, перебрав на себя часть функций советника руководителя ОП Михаила Подоляка. Сам Лещенко это опроверг.

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