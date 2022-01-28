Железняк: Законопроект об экономическом паспорте – откровенно коррупционный и антиконституционный

Нардеп считает, что власть не помогает бизнесу выжить в кризис, а только еще больше усиливает давление

/ Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Власть в Украине усиливает налоговое давление на бизнес, чтобы нарастить доходы бюджета, но при этом инициирует внедрение коррупционного проекта об "экономическом паспорте", заявил в комментарии телеканалу "Украина 24" нардеп от "Голоса", первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, сообщает "Гордон".

"Законопроект об экономическом паспорте считаю откровенно коррупционным, антиконституционным и, честно говоря, даже вредным для макроэкономической ситуации", – сказал политик.

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Нардеп считает, что власть не помогает бизнесу выжить в кризис, а только еще больше усиливает давление.

"Были ли предложены какие-либо поддержки во время коронавируса для предпринимателей? Нет! Что сейчас предлагают для предпринимателей? С 1 января внедрили РРО, повысили налоги, увеличили полномочия налоговой. Вот какие три замечательных "шага" (в кавычках) предложила власть", – рассказал Железняк.

Он добавил, что для власти поддержка бизнеса не является приоритетом и миллиарды средств из Фонда будущих поколений будут выведены через коррупционные схемы.

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"Все, что я слышу, – это то, что они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым – "Фонд будущих поколений", – заявил народный депутат.

Напомним, 1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца".

Президентский законопроект об "экономическом паспорте" предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться – до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также на лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.

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Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд грн.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать 10–20 тыс. долл. на счета от рентных платежей.

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики ВР поддержал законопроект 20 января, но в повестку дня этой сессии его не включили.