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Железнодорожные пути в Украине в критическом состоянии, УЗ должна немедленно взяться за их ремонт – нардеп Бондарев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 января, 15:17
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Треть железнодорожных путей в Украине требует ремонта, заявил народный депутат
/ Фото: Pixabay

"Укрзализныця" должна инвестировать в модернизацию железнодорожных путей, треть которых требует ремонта, заявил народный депутат от "Батькивщини", член временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Константин Бондарев, сообщает "Гордон".

"Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км – капитального ремонта", – заявил он.

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Народный депутат сообщил, что в 2020 году "Укрзализныця" отремонтировала всего 47,8 км железнодорожных путей, а за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано 30,6 км железнодорожных путей, что составляет только 0,3% от потребности.

"Халатное отношение руководства "Укрзализныци" к проблеме ремонта и реконструкции путей в конечном счете приводит к росту аварийности. Только за первое полугодие 2021 года в Украине произошло 79 железнодорожных аварий и одна катастрофа, что на 43% больше, чем в 2020 году, – сообщил политик. – Если в ближайшие пять лет не решить вопрос модернизации железнодорожных путей, новые вагоны и локомотивы не смогут спасти украинскую железную дорогу от развала. В итоге пострадает не только транспортная отрасль, но и весь украинский бизнес, который столкнется с серьезными логистическими проблемами", – написал Бондарев.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что "Укрзализнице" необходимо инвестировать в наиболее срочное – обновление парка локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.

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