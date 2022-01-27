"Зеленый" банк с уникальными услугами: почему украинцы выбирают Укргазбанк

Здесь учат клиентов энергонезависимости и возвращают кешбек с кредита

Украинцы, для которых вовлеченность в вопросы экологии перестала носить формальный характер, а забота об окружающей среде уже скорее необходимость и даже часть бизнеса – банк также выбирают "эко". Укргазбанк – уникальный не только для Украины, но и для всей Восточной Европы банк, который превратил "зелёное" направление в успешную финансовую модель, а финансирование экологических проектов – сделал своей специализацией.

Укргазбанк на 94,94% принадлежит государству и входит в число системно важных украинских банков. По объему активов сегодня банк в ТОП-5 крупнейших, а в сегменте "зеленого" финансирования – является безоговорочным лидером. Основной вектор – проекты устойчивого развития: энергоэффективной модернизации бизнеса, "зелёной" энергетики и защиты окружающей среды (экобанкинг). Именно поэтому клиенты выбирают Укргазбанк, ведь он предлагает как широкий спектр традиционных банковских продуктов, так и уникальные инновационные продукты, услуги.

Финансовая успешность банка – фундамент доверия клиентов

В следующем году Укргазбанк отметит свое 30-летие. Финансовые кризисы, которые случались в стране за это время, только укрепили его стойкость. И сегодня он является одним из наиболее финансово успешных банков Украины.

За 11 месяцев 2021 года (это самые свежие данные Нацбанка на момент подготовки материала) банк получил 3,477 млрд грн чистой прибыли. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. А по итогам года размер прибыли, как ожидается, составит около 3,8 млрд грн. Это самый лучший результат за всю 28-летнюю историю банка. Не секрет, что его работа не всегда была настолько успешной. В 2014 году он получил один из самых больших убытков в 3,4 млрд грн. И тогда перед менеджментом встал вопрос не столько развития банка, а вообще его дальнейшего существования. С 2015 года и началась новая история Укргазбанка – качественной трансформации из убыточного бремени для государства в прибыльный и перспективный актив для инвестирования.

Теперь же Укргазбанк – настоящий рекордсмен по количеству наград рейтинга "Лидеры банковского рынка". А еще, в октябре 2021-го, он опередил остальные банки по росту депозитного портфеля юрлиц (+5,7 млрд грн, или +9,9%).

В 2021 году он вошел в ТОП-50 лучших украинских компаний в ежегодном рейтинге журнала "Власть и деньги", в котором оценивались инновационный подход, программы социальной ответственности, необычные маркетинговые кампании и поддержка сотрудников в сложное время.

Успехи банка признаны и на международной арене. Например, в ежегодном рейтинге Global Finance лучших в мире игроков в сфере торгового финансирования (World’s Best Trade Finance Providers) он признан абсолютным победителем в разделе "Украина". Международная финансовая организация (IFC) отметила своих ведущих партнеров по торговому финансированию, в котором Укргазбанк получил звание "Самый активный банк-эмитент в Восточной Европе".

Укргазбанк – второй в Восточной Европе по объемам торгового финансирования и самый активный банк-эмитент в этом регионе. Дважды ЕБРР признавала его лучшим по торговому финансированию.

От "зеленого" – к "устойчивому"

До недавнего времени банк следовал стратегии "Green banking", что предполагает финансирование проектов улучшения окружающей среды. Однако в ответ на мировые тенденции в прошлом году имплементировал в свою стратегию также лучшие мировые практики устойчивого развития. Sustainable banking – это проекты повышения энергоэффективности (в т. ч. в транспортной отрасли), возобновляемой энергетики, экологического строительства, системы аккумулирования и хранения энергии, утилизации отходов, повышения эффективности использования водных ресурсов. А в условиях пандемии – ещё и упор на поддержку медицины.

В банке подсчитали: благодаря профинансированным проектам ежегодный уровень выбросов парниковых газов сократился более чем на 1,4 млн тонн, а ежегодная экономия природного газа достигла почти 840 млн куб. м.

Кроме того, и собственную работу в офисах банк сделал экофрендли. Например, чтобы экономить энергоресурсы, установил автоматическую систему контроля работы компьютерной техники и системы кондиционирования. Для освещения помещения используются светодиодные лампы и датчики движения. Вместо изделий из пластика – канцтовары из переработанной бумаги. На территории отделений банк установил 18 зарядных станций для электромобилей. Такие транспортные меры позволяют экономить более 26 000 литров топлива в год – а это почти миллион гривен, или, как подсчитали в банке, будто убрать с дороги более 20 автомобилей: пусть немного, но это только начало.

Инновации – путь к энергонезависимости украинского бизнеса

Также Укргазбанк в минувшем году вошел в рейтинг "ТОП-25 инновационных компаний Украины", который составляет журнал "Власть денег". Основанием для такого признания стали инновационные продукты, которые банк внедрил для потребителей.

Например, первым в Украине предложил бизнесу уникальный продукт "ЭКОлизинг". Это возможность приобрести в лизинг оборудование для солнечных электростанций. А вместе с ним – консультационную поддержку энергетиков технического офиса банка и рекомендации по выборам подрядчиков.

Укргазбанк дает возможность приобрести в лизинг оборудование для солнечных электростанций / Фото: Pixabay

Благодаря выгодным условиям клиент ощущает экономию уже с первого года эксплуатации оборудования, а срок его окупаемости – менее 5 лет. Отметим, что программа "ЭКОлизинга" не предусматривает нотариальных расходов и дополнительного обеспечения со стороны заемщика. Безусловно, для украинского бизнеса – это весомая поддержка во внедрении принципов разумной экономии электрической энергии.

Выбор предпринимателей

В 2021 году Укргазбанк стал лидером сразу в 4 номинациях за достижения в работе с малым и средним бизнесом. Его признали лучшим в категориях опора МСБ, выбор предпринимателей, лидер программ господдержки МСБ, банкир МСБ (Родион Морозов, заместитель главы правления).

В частности, банк реализовал в Украине уникальный продукт – "Кредит с кешбеком", разработанный ЕБРР при поддержке ООН специально для поддержки малого и среднего бизнеса в период кризиса. Он предполагает, что предприниматели, взявшие в банке кредит или купившие продукцию в лизинг, по окончании действия договора получают кешбек. При том, что проценты по кредиту и без того выгодные – 11,9% годовых.

Программа доступна для бизнеса со штатом до 250 наемных сотрудников и годовым оборотом до 50 млн евро. Максимальная сумма кредита – 3 млн евро, максимальный срок – 5 лет. Разумеется, учитывая экологическую направленность банка, приоритет получают экопроекты – возобновляемой энергетики и транспорта, сельского хозяйства и строительства, а также предполагающие закупку промышленного и медицинского оборудования.

В планах на 2022 год – диджитализация

В ближайших планах Укргазбанка – сосредоточиться на диджитализации внешних и внутренних процессов. А все необходимые для клиента услуги – всецело перенести в онлайн. Оплата коммунальных и штрафов ПДД, платежи по Украине и переводы по номеру телефона, кредиты, депозиты и даже ценные бумаги – все это уже есть в мобильном приложении "ЭКОбанк онлайн". Более того, его регулярно апгрейдят новыми полезными сервисами. Например, в конце прошлого года запустили "ЭКО-Кошелек". Это вид депозита, или копилка, которую можно пополнять с карт банка самостоятельно, а можно настроить функцию автоматического перечисления денег по удобной схеме.

Больше о самых ярких достижениях года – читайте в спецтеме

Читайте также: Гага, Камбербетч и другие: названы лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine