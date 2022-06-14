Заявление компании "Агротек" по поводу обвинения в коллаборационизме

В компании "Агротек" отреагировали на обвинение в коллаборации с оккупантами, опубликованное в интернет-СМИ

В компании "Агротек" отреагировали на обвинение в коллаборации с оккупантами, опубликованное в интернет-СМИ.

"Компания "Агротек" не сотрудничает с оккупантами. Контроль над филиалами компании, расположенными на оккупированных ныне территориях, утрачен. Кроме того, по нашей информации, имущество компании было разворовано или уничтожено. Мы потерпели большие потери, и упреки о якобы коллаборационизме компании "Агротек" звучат цинично и издевательски", – прокомментировал генеральный менеджер компании Роман Бондаренко.

На своей странице в Facebook компания постоянно освещала факты мародерства, совершаемые российскими оккупантами в филиалах компании. Например, посты "Мародерство на 1 млн евро!!! российские захватчики украли сельскохозяйственную технику John Deere в Мелитополе", "КАДИРОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫВОЗИТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ В РОССИЮ!" и другие.

Об этих фактах писали в СМИ, как и о том, что угнанная техника была заблокирована дистанционно.

Также напоминаем, что с начала полномасштабной военной агрессии компания Deere&Company прекратила поставки техники в Россию и Беларусь.

"Заявления со стороны СМИ о том, что наша компания ведет коллаборационную деятельность – это полная чушь", – отметили в "Агротек".