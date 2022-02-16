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Зарабатываем на падении. Как собрать надежный портфель?

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16 февраля, 10:00
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Как сформировать инвестиционный портфель и что туда можно включить – рассказывают аналитики регулируемой криптобиржи

Рынок падает. И это позитивная новость: возможно сейчас самое время присмотреться и закупить активы, которые могут хорошо вырасти в цене. Как сформировать инвестиционный портфель и что туда можно включить, разбираемся вместе с аналитиками одной из первых регулируемых криптобирж СНГ Currency.com.

В зависимости от стратегии инвестиционный портфель может включать в себя различные инструменты, которые распределены в определенных пропорциях. Наиболее оправдано в основу портфеля положить облигации как самый низкорисковый инструмент. При этом доля облигаций по негласному правилу может зависеть от возраста инвестора. Например, если вам 25 лет, то доля облигаций в портфеле может составить 25%, если же 40 — то 40%. Далее к ним можно добавить индексы, отраслевые фонды, сырьевые товары, акции и криптовалюты. Так можно собрать относительно взвешенный портфель, с которым можно заработать, а риски больших убытков будут не столь велики.

Облигации

Наиболее низкорисковыми бумагами с высоким уровнем доверия считаются облигации Казначейства США. Можно включить их в портфель как напрямую, так и через совместный фонд.

Например, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF инвестирует не менее 90% своих активов в облигации федерального казначейства со сроком погашения более 20 лет. Это одна из наиболее устойчивых тихих гаваней на рынке сейчас.

Индексы

Оправдано включать в портфель индексы, которые отражают общую динамику наиболее развитых стран. В частности, в состав индекса S&P 500 включены котировки 500 крупнейших компаний США. А Euro Stoxx 50 отражает динамику котировок 50 крупнейших европейских компаний. Если к ним добавить еще индекс 50 крупнейших по капитализации компаний Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж FTSE China A50, в принципе, мировая динамика будет отражена в вашем портфеле достаточно полно.

Отраслевые фонды

ETF, или совместные фонды, — это отличный инструмент для отслеживания динамики развития целых отраслей. Например, вместо того, чтобы скупать акции производителей батарей в связи с развитием отрасли электромобилей и автономных девайсов, можно приобрести долю в Global X Lithium & Battery Tech ETF. Если вы следите за отраслью видеоигр, вы можете купить ETFMG Video Game Tech ETF и охватить большинство игроков на этом рынке.

Сырьевые товары

Сырьевые товары не так часто включаются в инвестиционные портфели, поскольку инвестирование в них довольно сложно и затратно. В то же время появление на рынке токенизированных активов, которые представила криптобиржа Currency.com, делает процесс включения токенизированного сырья в портфель весьма простым. И сейчас торговать токенизированными нефтью, золотом, природным газом или платиной столь же просто, как и остальными активами.

Стоит помнить, что драгоценные металлы зачастую выступают как балансировочный инструмент. Например, во время январской корректировки на фондовом рынке цена золота росла.

Динамика токенизированного золота на криптобирже Currency.com

Акции

Спектр акций для включения в портфель весьма широк. В первую очередь нужно обратить внимание на технологических гигантов, которые уже довольно устойчивы, но одновременно и достаточно динамичны. Речь идет о Alphabet (бывший Google), Microsoft, Apple.

Одновременно есть игроки, которые резко меняют условия игры на рынке, и к ним точно нужно присмотреться — это Tesla, Netflix, Amazon. Ну и в целом, если вы верите в компанию и видите, что фундаментально она устойчива, ее вполне можно включить в портфель.

Криптовалюты

Криптовалюты называют самым высокорисковым инструментом. Но не потому, что они могут исчезнуть (вероятность этого близка к нулю), а из-за их волатильности. Например, за 2021 год цена биткоина повышалась до почти 70 тыс. долл. и снижалась до 30 тыс. долл. В моменте это может казаться катастрофой, но в ретроспективе последних 5 лет основные криптовалюты показывают устойчивый и планомерный рост.

Поэтому биткоин, эфириум, Ripple, Binance Coin — хорошие кандидаты для включения в инвестиционный портфель.

Динамика цены биткоина на криптобирже Currency.com

Большинством токенизированных активов и криптовалют, о которых шла речь выше, можно торговать на криптобирже Currency.com. Для этого нужно пройти простую процедуру регистрации и верификации. А стартовать и собрать первые активы для своего портфеля можно уже с 20 долл.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен

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