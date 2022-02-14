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Запасы угля на ТЭС ДТЭК за неделю выросли на 5%

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 февраля, 14:31
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С начала текущего года запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли ровно вдвое
/ Фото: facebook/dtekpdtes

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК за неделю (7-14 февраля) выросли на 5% – до рекордных с начала отопительного сезона 540 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики за 14 и 7 февраля, сообщает "Цензор.НЕТ".

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В целом у всех ТЭС страны за последнюю неделю запасы выросли на 6%.

На 14 февраля запасы угля на ТЭС увеличились до 737 тыс. т.

С начала текущего года запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли ровно вдвое – с 275 тыс. т на 31 декабря 2021 до 540 тыс. т. На остальных ТЭС запасы увеличились на 23% – со 160 до 197 тыс. т.

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По состоянию на 7 февраля на украинских ТЭС 696 тыс. т угля. Из них на государственных ТЭС – 153 тыс. т.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщалось, что компания в течение отопительного сезона 2021-2022 года приобрела по импорту рекордные 1,7 млн ​​тонн. Более половины этого объема поставлено морем из США и Колумбии.

угольТЭСДТЭК
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