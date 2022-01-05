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Запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли почти на 5% – данные Минэнерго

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 января, 14:56
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В целом запасы угля на всех 15 ТЭС страны на 4 января превысили 500 тысяч тонн
/ Фото: facebook/dtekpdtes

Запасы угля на ТЭС ДТЭК за последнюю неделю выросли на 4,5% – до 336 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики за период с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022-го. В целом запасы угля на всех ТЭС страны на 4 января превысили 500 тыс. тонн, сообщает "Гордон".

Общие запасы на ТЭС, включая страдающие от дефицита угля государственные станции, за последнюю неделю выросли на 4,4% (на 21 тыс. тонн) – до 503,2 тыс. тонн.

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По подсчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 4 января 2022 года на треть меньше, чем годом ранее (755,3 тыс. тонн).

По данным агентства, за период с 1-го по 30 декабря 2021 года на ТЭС было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю 2021-го), в том числе украинской добычи – 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного – 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному "Центрэнерго", еще одна – компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (одна принадлежит ДТЭК, вторая – "Донбассэнерго").

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В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

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28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре-декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

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