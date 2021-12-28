Западные СМИ предостерегают Зеленского от разжигания внутренних конфликтов перед угрозой агрессии России – политолог

Политолог подчеркнул, что внутренние войны элит не способствует укреплению страны

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Западные СМИ активно призывают президента Владимира Зеленского не провоцировать внутренние конфликты против украинского бизнеса и своих политических оппонентов, что ослабляет страну перед угрозой агрессии со стороны России.

Об этом сообщил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Главком".

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"Вместо того, чтобы думать, как принять вызов со стороны России, которая поставила фактически ультиматум Западу и Украине, президент Зеленский развернул внутреннюю войну с большим бизнесом, с оппонентами. Тут как раз нужно всем консолидироваться, чтобы принять этот вызов", – заявил Карасев, комментируя публикации в Washington Post, The New York Times и других западных СМИ, посвященных Украине.

Политолог подчеркнул, что внутренние элитные войны не способствует укреплению страны.

"Поэтому их это настораживает, потому что с одной стороны, если завтра будут какие-то новые формы агрессии из РФ, то выдержит ли страна, которая находится вот в таком разобранном состоянии. И должно быть понятно, что страна выдержит и в это время, когда наши западные партнеры будут нам помогать, здесь не будут продолжаться эти все гонения на бывшего президента Порошенко или на большой бизнес", – добавил Карасев.

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Напомним, ведущее американское издание Washington Post ранее сообщило, что интриги и внутриполитические конфликты, провоцируемые окружением президента Зеленского, ослабляют Украину перед угрозой вторжения российской армии.