Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Западные СМИ предостерегают Зеленского от разжигания внутренних конфликтов перед угрозой агрессии России – политолог

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
28 декабря, 15:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политолог подчеркнул, что внутренние войны элит не способствует укреплению страны
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Западные СМИ активно призывают президента Владимира Зеленского не провоцировать внутренние конфликты против украинского бизнеса и своих политических оппонентов, что ослабляет страну перед угрозой агрессии со стороны России.

Об этом сообщил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Главком".

Реклама

"Вместо того, чтобы думать, как принять вызов со стороны России, которая поставила фактически ультиматум Западу и Украине, президент Зеленский развернул внутреннюю войну с большим бизнесом, с оппонентами. Тут как раз нужно всем консолидироваться, чтобы принять этот вызов", – заявил Карасев, комментируя публикации в Washington Post, The New York Times и других западных СМИ, посвященных Украине.

Политолог подчеркнул, что внутренние элитные войны не способствует укреплению страны.

"Поэтому их это настораживает, потому что с одной стороны, если завтра будут какие-то новые формы агрессии из РФ, то выдержит ли страна, которая находится вот в таком разобранном состоянии. И должно быть понятно, что страна выдержит и в это время, когда наши западные партнеры будут нам помогать, здесь не будут продолжаться эти все гонения на бывшего президента Порошенко или на большой бизнес", – добавил Карасев.

Реклама

Напомним, ведущее американское издание Washington Post ранее сообщило, что интриги и внутриполитические конфликты, провоцируемые окружением президента Зеленского, ослабляют Украину перед угрозой вторжения российской армии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Киевлянин пытался вывезти более 800 патронов из зоны ООС (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Воинский учет женщин в Украине: зачем это нужно и что будет в случае вторжения России Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Секретное и с условием: какие бывают завещания и как правильно составить документ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

32 520

заболело за неделю в Украине

-30%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Cardano (ADA)

1.37

Bitcoin Cash (BCH)

440.27

Ethereum Classic (ETC)

35.84

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять