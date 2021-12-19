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Западные дипломаты ставят под сомнение закон об олигархах, – FT

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
19 декабря, 19:21
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Эксперты считают, что антиолигархический закон может стать инструментом преследования представителей бизнеса, не лояльных к власти
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Западные дипломаты ставят под сомнение украинский закон об олигархах, который может стать инструментом преследования нелояльных власти представителей бизнеса.

Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times, сообщает РБК-Украина.

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"Закон об олигархах – не лучшее решение", – сказал западный дипломат в Киеве. "Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные институты", - говорится в статье.

Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты также сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит власти выборочно преследовать тех представителей бизнеса, которые не лояльны к ней.

"Вопрос в том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам", – сказала Дарья Каленюк, директор "Центра противодействия коррупции".

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Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября, подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.

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