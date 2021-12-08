Запад может в качестве предупреждающего удара отключить Россию на несколько дней от SWIFT, – Бжезинский

Американский эксперт считает, что в сдерживании российской агрессивной политики необходимо перейти от риторики к практическим действиям

Запад может временно отключить Россию от системы международных межбанковских платежей SWIFT с целью предупреждения ее агрессивной политики.

Про это заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский во время онлайн-дискуссии Киевского Форума безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященной итогам телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

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"Надо перейти от риторики к практическим действиям. Факты очевидны: Россия имеет наступательные силы, более 100 тысяч военных, танки, войска, артиллерия, ракетные войска, корабли и другие силы и средства, которые дают возможность для быстрого удара. Россия также развернула активную информационную кампанию против Украины. Не будем забывать, как быстро захватила весной 2014 года Крым", – сказал он.

По его мнению, нужно иметь комплексный подход и ответ на этот кризис.

"На экономическом фронте должен быть мощный пакет санкций против России. И мы должны конкретизировать их сегодня. Сегодня мы говорим в общих терминах, а необходимо говорить конкретно и специфицировать, что будет. Скажем, будет отрезан SWIFT, невозможность экспортировать газ и нефть, невозможность получать кредиты и т.д.", – сказал Ян Бжезинский.

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Некоторые предупредительные действия могут быть предприняты уже сейчас, считает Бжезинский.

"Мы можем даже в данный момент определенные экономические меры применить. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть или же на несколько дней отключить Россию в плане предупреждающего удара от SWIFT", – подчеркнул он.

Также, отметил Бжезинский, следует рассматривать и военные шаги, которые покажут серьезность намерений Запада помогать и поддерживать Украину, которые должны усиливать экономические санкции.

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"Мы должны предоставлять Украине и летальное оружие, для того чтобы они могли эффективнее защищаться", – подчеркнул он.

"То есть данный вызов – это не только вопрос военной возможности Запада. Военная мощь у Запада есть. Если бы мы нанесли удар, он бы был совершенно разрушительным. Но это вопрос политической воли Запада и использование дипломатических, политических инструментов, которые необходимы для сдерживания агрессии Путина", – сказал он.