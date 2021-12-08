Запад должен предоставить Украине оружие из-за агрессивных действий России, – Эвелин Фаркас

Российское руководство должно знать, что агрессия против Украины отразится на жизни каждого россиянина, заявила Фаркас

Поведение Кремля надоело Западу / Фото: AFP

Украина должна получить дополнительную военную помощь из-за концентрации российских войск у ее границ.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США в 2012-2015 годах Эвелин Фаркас во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященного итогам телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

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"На этой встрече, как и в прошлом году, Байден настаивал, что будут серьезные последствия экономические, военные и политические, если эта агрессия будет нарастать. И он, я надеюсь, изложил определенные детали этих рисков президенту Путину", – сказала она.

Фаркас подчеркнула, что существует много угроз для всей территории Украины и особенно для ее восточных регионов, и в случае вторжения Россия должна получить болезненные для нее санкции.

"Мы готовы отключить Россию от SWIFT, мы можем запретить им путешествия в Евросоюз и другие страны. Мы должны быть готовы к широкому спектру различных санкций против России. Таких, как мы применяли в Иране", – подчеркнула экс-зампомощника министра обороны США.

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"Это также должно предусматривать дополнительную военную помощь Украине. Не только оборонительное оружие, не только на суше, но и на военном театре действий. Мы должны поддерживать Украину так же, как и в 2014 году, когда ООН сказала, что Россия нарушает незаконной аннексией Крыма международное право, и мы никогда с этим не смиримся", – подчеркнула Эвелин Фаркас.

По ее мнению, наиболее важным составляющим является то, чтобы российское руководство знало, что это скажется на жизни каждого россиянина.

"Как мы говорили всегда – и в международной прессе, и в американской прессе, – что россияне, украинцы не хотят войны друг с другом. Но украинцы будут защищать свою территорию, а россияне не будут за себя воевать. Они не заинтересованы в этой войне, и об этом мы должны говорить всегда", – резюмировала Фаркас.