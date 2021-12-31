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Законопроекты по промзагрязнению нарушают нормы ЕС – ФРУ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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31 декабря, 13:21
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ФРУ призывает доработать законопроекты по промзагрязнению
/ Фото: Pixabay

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, цель которых имплементировать Директиву 2010/75/ЕС. Однако эти проекты не отвечают украинским реалиям в части сроков перехода на европейские нормы и должны быть существенно доработаны перед рассмотрением. Об этом говорится в "Визии бизнеса об основных законодательных инициативах и политиках в сфере окружающей природной среды, климата и уменьшении выбросов парниковых газов", которую презентовали в ФРУ, сообщает "Obozrevatel".

Так, законопроекты №№6004, 6004-1, 6004-2 обязывают ввести в Украине систему интегрированных разрешений, говорится в "Визии". По сравнению с действующим законодательством, для одной установки предполагается получение единого разрешения на все виды выбросов, а нормативы выбросов устанавливаются в соответствии с НДТМ, максимально полно соответствующим аналогичным НДТМ ЕС.

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"Украинская промышленность поддерживает необходимость имплементации Директивы 2010/75/ЕС и переход на новую систему требований НДТМ. Однако ключевым вопросом остается срок перехода на такую систему. Ведь сама директива предусматривает утверждение национальных переходных планов без каких-либо ограничений в сроках", - подчеркивают в ФРУ.

Там напоминают: страны ЕС осуществляли постепенный переход на новые экологические нормативы в течение нескольких десятилетий и при активной поддержке государства. Польша осуществляла переход 20 лет, Словакия – 17. Поэтому для украинских предприятий необходимо предусмотреть более длительный период для перехода на такие нормативы (минимум – 15 лет).

"В то же время законопроекты №6004, 6004-2 предлагают абсолютно нереальный срок перехода в 7 лет, а автоматизированный мониторинг выбросов в режиме реального времени (который очень часто означает установку новейшего оборудования) вводится с введением в действие закона", – отмечают в ФРУ.

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В федерации отмечают: наиболее оптимальным законопроектом в этой сфере является №6004-1, содержащий ряд ключевых для бизнеса норм.

При этом законопроект №6004-2 также может быть поддержан. "Но если максимальные сроки отступления, предусмотренные проектом, будут зависеть от типа модернизации и составлять от 7 до 15 лет, а НДТМ для конкретных видов деятельности и операторов установок начнет действовать через 2 года после введения в действие выводов НДТМ (с учетом срока отступления)", - подчеркивают в ФРУ.

Там также отметили: соответствующие законопроекты должны предусматривать нормы разработки НДТМ, которые будут учитывать как соответствующий технологический потенциал и инвестиционные возможности украинской промышленности, так и современные подходы, опыт разработки и внедрения НДТМ в Европейском Союзе.

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Ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что украинские власти пытаются саботировать экологические реформы в Украине путем разработки законопроектов, которые не могут быть приняты. Так, согласно анализу ЕВА, проекты №6004 и №6004-2 создают предпосылки для появления новых коррупционных рисков, ведь они почти полностью дублируют трижды проваленный народными депутатами законопроект №4167, содержавший выборочную имплементацию положений Директивы 2010/75/ЕС, а также нереалистичные сроки перехода на новые амбициозные экологические стандарты без учета европейского опыта.

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