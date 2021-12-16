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Законопроектом №5600 о повышении налогов власть ударит прежде всего по мелкому бизнесу, который выживает в кризис – экономист

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
16 декабря, 14:29
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Усиление налогового давления и усложнение условий работы – Алексей Кущ назвал, что ждет малый бизнес с принятием законопроекта №5600
Фото: pxfuel.com
Фото: pxfuel.com

Законопроектом №5600, которым повышаются налоги, власть нанесла удар по обычным украинцам, для которых условия жизни в кризис значительно ухудшатся, об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил экономист Алексей Кущ. По его словам, законопроектом усиливается налоговое давление на мелких предпринимателей, а также усложняются условиях для их работы.

"Это и ведение книг учета, и инвентаризация, движение товарных средств со складов в магазин, ведение РРО, введение новых форм. У нас же микропредпринимательство – это 90% людей это не предприниматели, по сути. Это люди, которые просто выживают за счет предпринимательства. И вот это усложнение ведения бизнеса для них – это дополнительные накладные расходы, им надо будет брать каких-то бухгалтеров, консультантов, то есть это все ухудшение их возможности выживать", – рассказал Кущ.

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Он отметил, что законопроектом вводится налог для жителей сельской местности, которые выращивают для продажи продукцию на своих участках, что станет для них непосильным. И многие вынуждены будут продать свою землю и уезжать в город.

"Вишенка на торте – это 12 минимальных зарплат, это если превышает твой доход 12 минимальных зарплат от овощеводства, то ты должен платить 18% подоходный налог. Причем это если раньше привязывали к площади участка, брали, например, 2 га, то есть это только от 2 га начиналась такая норма. А теперь убрали норму 2 га. То есть ты можешь выращивать хоть на 50 сотках этот урожай овощей, но, если ты заработал больше 78 тыс. грн в год на этих овощах, значит, ты должен платить подоходный налог 18% за овощеводство", – объяснил экономист.

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

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Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во втором. Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.).

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Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Нардепы подали ряд проектов постановлений об отмене законопроекта, но 14 декабря все они Радой были отклонены, документ подписал спикер и передал на подпись президенту.

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