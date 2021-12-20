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Закон об олигархах нужен Зеленскому, чтобы прекратить критику на телеканалах – Financial Times

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
20 декабря, 16:32
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Издание отмечает, что рейтинги доверия избирателей к Владимиру Зеленскому резко упали
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться прекращения критики действий власти на телеканалах "Украина" и "Украина 24", принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом в своей статье "Президент Украины борется с олигархом в тылу на фоне нависшей угрозы со стороны России" пишет издание Financial Times, сообщает "Главком".

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"Зеленский хочет положить конец массовой критике, которая транслируется по каналам Ахметова", – сообщает издание со ссылкой на слова украинского политолога Владимира Фесенко.

Financial Times отмечает, что рейтинги доверия Владимира Зеленского среди избирателей резко упали.

"Недавний опрос показал, что он может претерпеть неудачу в переизбрании, поскольку бывший союзник Дмитрий Разумков, который осенью этого года был смещен с поста спикера парламента, был готов победить его во втором туре президентских выборов", – пишут авторы статьи.

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Эксперты говорят, что заявления Разумкова освещаются на телеканале Ахметова, а в свою очередь, депутаты Зеленского бойкотируют его, считая "враждебным СМИ".

Для решения этой задачи и прекращения критики в телеэфире, Зеленский протолкнул через парламент закон об олигархах, который вынуждает крупный бизнес избавляться от медиаактивов из-за угрозы попадания в "реестр олигархов" с последующим ущемлением прав.

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